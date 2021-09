Se billedserie Fem partier står bag budgetaftalen. Det er Venstre, Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Vores Allerød. Hovedpunkterne i aftalen blev præsenteret på rådhuset tirsdag. Foto: Kenn Thomsen

Et pligtbudget er kommet i hus

Fem partier er enedes om et budget for næste år, der indeholder en udskydelse af mange anlægsudgifter for at understøtte udviklingen af velfærden.

Allerød - 22. september 2021 kl. 07:10 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Partierne bag forliget om budget 2022 præsenterede tirsdag deres budgetaftale i overskrifter.

Fem partier deltager: Venstre, Socialdemokratiet, SF, Radikale og Vores Allerød, og der er dermed tale om de samme, som stod bag sidste års budgetaftale, der i øvrigt var to-årig.

Der er ikke tale om et valgbudget, understreger parterne, og det skyldes primært de uforudsete udgifter, som kommunen er blevet ramt af i år.

Ændrede udligningskriterier, stigende udgifter på beskæftigelsesområdet, flere udgifter på det specialiserede socialområde og merudgifter på grund af den demografiske udvikling har tilsammen skabt et behov for at dæmpe væksten.

Færre anlæg i 2022 Opbremsningen kommer i høj grad til at ses i forhold til anlægsudgifterne, idet de fleste anlægspuljer udskydes fra 2022 til 2023 eller efterfølgende år.

Cykelsti til Blovstrød udskydes et år, og etableringen af to midlertidige pladser på Plejecenter Engholm vil også først ske senere.

I 2022-23 udskydes indkøb af asfalt for 7,5 millioner til 2025-29. Også bygnignsrenovering udskydes fra 2022-23 til 2025-29. Der er tale om et beløb på 15 millioner.

En af de eneste anlægsposter i 2022 bliver flytningen af Lillerød Børnehus, som skal samles i lokaler på Lillevang Skole, afdeling Lillerød. Det er der sat 21 millioner kroner af til. Det er seks millioner mere end planlagt, hvilket blandt andet skyldes stigende byggepriser.

Med den nye budgetaftale betyder det, at der i perioden 2018, da byrådsperioden begyndte, til 2029, som er budgettets sidste overslagsår, i snit investeres 64 millioner om året i bygningsvedligehold og renovering på børne- og ældreområdet. Men altså med en klar opbremsning i 2022.

Byrådsflertallet bag aftalen kommer heller ikke udenom reelle besparelser. Således går en pulje på 2,4 millioner, som var tiltænkt folkeskolen, i kassen, samtidig med at der skal gennemføres effektiviseringer på 0,4 procent i folkeskolen.

Nødvendig opbremsning Allerede i løbet af dette efterår skal byrådet finde effektiviseringer for tre millioner kroner. I årene derefter skal der findes effektiviseringer efter følgende model: 0,6 proccent i 2022, 0,9 procent i 2023, 0,5 procent i 2024 og herefter 0,3 procent.

Det hører med til historien, at en besparelse på to millioner kroner på dagtilbudsområdet, som var en del af borgmesterens budgetoplæg, er blevet pillet ud i forliget.

Opbremsningen er nødvendig for at finasiere kernevelfærden, siger gruppeformand i borgmesterpartiet Venstre Olav B. Christensen.

- Man kan vist ikke beskylde os for at have lavet et valgbudget. Jeg tror, vi er enige om, at velfærden kommer først.

Det sagde de Herunder følger et udpluk af, hvad de andre partier sagde om budgetaftalen.

Miki Dam Larsen (S):

- Vi ser det som et hårdt, men ansvarligt budgetforlig. Der er hårde prioriteringer, fordi vi har store udfordringer. Men vi har fokus på hovedopgaven, og derfor går børne-, ældre- og handicapområdet fri af besparelser.

Nikolaj Rachdi Bührmann (SF):

- Budgettet er blevet bedre end borgmesterens oplæg, og vi er altid glade for at hjælpe i SF. Blandt andet når det gælder om at undgå besparelser på dagtilbudsområdet.

Merete Them Kjølholm (R):

- Med budgetaftalen fortsætter vi fokus på vores fælles vision og har et langsigtet perspektiv, som fortsat udvikler vores kommune. Det har vi lagt stor vægt på i Radikale Venstre.

Viggo Janum (Vores Allerød):

- Det er lidt et pligtbudget, men, man kan ikke bruge pengene to gange. Så vi vælger at bruge dem på velfærd.

Budgetforligets fulde forligstekst offentliggøres først i morgen, torsdag.