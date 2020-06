Se billedserie Det var en rørende dag for rektor Kirsten Schiellerup, da der i to omgange blev holdt afskedsreception for hende. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Et kærlig farvel: Røde øjne og en corona-krammer

Allerød - 12. juni 2020 kl. 22:05

Coronarestriktioner kunne ikke pille kærligheden ud af arrangementet, da der torsdag blev sagt farvel til Allerød Gymnasiums rektor igennem 17 år, Kirsten Schiellerup.

Trods de benspænd, som coronarestriktionerne nu engang er i forhold til at afvikle en reception, så blev det hele overstrålet af hjertevarme og hengivenhed.

At det blev sådan, skyldes nok især hovedpersonen. For sådan er Kirsten Schiellerup, som folk strømmede til for at tage afsked med. Således blev ord som »empati« og »åbenhed« nævnt igen og igen i beskrivelserne af den afholdte rektor, som stopper efter 17 år på posten.

I et indslag fra eleverne på storskærmen, blev »Den allersidste dans« omskrevet til »Den allersidste sang« og indledt med linjen »altid vil du huske denne morgen«. Indimellem var der udsagn fra forskellige elever, som blandt andet sagde:

- Du er en fantastisk rektor.

- Jeg vil huske dig for din empati og de mange velskrevne taler.

- Du har altid været åben og haft tid til at høre, hvordan det går.

- Du har været en rektor, der virkelig vil sine elever og sin skole. Det synes jeg er meget inspirerende.

Nogle af ordene gik igen, da Carsten Heine Lund, som er formand for gymnasiets bestyrelse, holdt sin tale.

- Man mærker virkelig empatien på en dag som i dag. Du har i den grad også været en empatisk leder og rektor for denne skole. Det står lysende klart efter at have hørt talerne og set indslagene fra lærere og elever, og derfor er jeg også sikker på, at du vil blive meget savnet.

Det kunne vicerektor Bo Vølund kun bekræfte.

- Jeg tror, vi alle blev taget med bukserne nede og blev totalt chokerede, da du tilbage i januar kom med meddelelsen om, at du ville stoppe. Men den skole, du efterlader, står snorlige. Der er fuld plade, uanset hvad vi måler på. Du har formået at gøre os allesammen stærkere, sagde han.

- Din dør har altid stået åben, og du lytter altid. Der er blevet grædt mange tårer inde på dit kontor, både medarbejderes og elevers. Den empati og engagement er en del af dit dna. Det bliver rigtig hårdt at undvære din varme og medmenneskelighed.

Når man holder reception i coronatider, afløser albue- og fodhilsner knus og kram. Men det ville bo Vølund gerne udfordre, og det gjorde han på sin helt egen måde.

- Jeg bor på Amager og kører forbi adskillige gymnasier, som ligger tættere på min bopæl, når jeg tager på arbejde. Men jeg har altid ment, at græsset var grønnere i Allerød. Vi kommer til at savne dig helt enormt meget, sagde han og iførte sig heldragt og maske, så Kirsten Schiellerup alligevel kunne få en ordentlig krammer.

Det blev en dag spækket med oplevelser, og hovedpersonen selv var rørt og berørt efter den begivenhedsrige dag med de mange flotte ord.

- Jeg har virkelig været meget berørt af det og synes, at det var en stor og fantastisk oplevelse, og en rigtig dejlig gave at få. Jeg havde en skøn og uforglemmelig dag. Jeg er stadig helt svimmel over, at mine medarbejdere har stablet alt det på benene for mig, siger Kirsten Schiellerup dagen derpå.

Elevernes mange rosende ord har også gjort indtryk.

- Elevernes reaktioner bliver jeg meget, meget rørt over. Jeg er ikke et menneske, der normalt har let til tårer, men jeg blev virkelig rørt, da elevindslaget kørte over skærmen. Jeg bliver enormt glad over, at de har det indtryk af mig. Det er jo sådan noget, man drømmer om at blive husket for, siger hun.