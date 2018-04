Et job i en klasse for sig

Tidligt om morgenen onsdag den 22. november 2017 stod det klart, at Venstres spidskandidat, Karsten Längerich, ville blive Allerøds nye borgmester. Den 1. januar i år fik han nøglerne til borgmesterkontoret, og her knap fire måneder senere er han klar til at gøre den første status på sit nye arbejdsliv. I et job, som er i en klasse for sig.

- Jeg synes, man kommer ret hurtigt ind i rytmen. Men det er jo et job, der ikke minder om noget andet. Man kan for eksempel komme ud for at skulle vie et par, at skulle besøge et diamantbrudepar og at skulle deltage i et stort direktionsmøde om en vigtig sag på samme dag. Og noget af det første, jeg er blevet overrasket over, er, hvor forskelligartet et job, det er. Ikke to dage er ens, siger Karsten Längerich, der befinder sig vel på borgmesterkontoret, selvom han endnu ikke har haft tid til at sætte sit eget præg på udsmykningen.