HYDR esport i Allerød har fusioneret med Tricked Esport. For de spilleglade børn og unge i Allerød og omegn betyder det, at vejen fra gamer-værelset til eliteniveauet kan blive kortere. Foto: Jan F. Stephan

Esporten i Allerød får eliteoverbygning

HYDR esport i hjertet af Lillerød fusionerer med Tricked Esport. Dermed får det organiserede undervisningstilbud i Allerød en eliteoverbygning.

Allerød - 17. september 2021 kl. 14:03 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

I går blev det offentliggjort, at to af Danmarks førende esport-organisationer fusionerer. Det betyder, at det Allerød-baserede HYDR esport bliver en del af Tricked Esport. Aktiviteterne kommer fortsat til at foregå i det moderne esport-center på Allerød Stationsvej. Men med fusionen får børn og unge i Allerød og omegn, som er bidt af Fortnite og andre populære spil, nu mulighed for at gå til organiseret esport i en af Danmarks førende esport-organisationer.

Tricked Esport har elite-hold i spillene CS:GO, FIFA, Fortnite og League of Legends og konkurrerer på højeste niveau i Danmark. Nu får de så også tilknyttet en af Danmarks største organisationer indenfor esport-undervisning for børn og unge, nemlig HYDR esport, der i halvandet års tid har haft sin base i esports-centeret på Allerød Stationsvej.

Løfter esport lokalt Den nye, fusionerede organisation kommer fremover til at hedde Tricked Esports Club, og hos Tricked Esport er der tilfredshed med det nye fællesskab.

- Vi har siden 2016 drevet Tricked med udgangspunkt i talentudvikling, og det er blevet vores primære hovedfokus. Derfor lancerede vi sidste år et koncept, som skulle være med til at løfte esporten lokalt i Danmark. Det er vigtigt for os, at vi forsætter den mission, og vi er stolte over at kunne tilføje HYDR og deres kompetencer omkring esports-undervisning. Vores fælles vision forbliver den samme, som mange kender Tricked for i dag, men setuppet omkring klubben vil blive på et niveau, som ikke er set før, siger Morten Høj Jensen, som er administrerende direktør i Tricked Esport.

Det fulde potentiale Tricked Esport er kendt for at udklække stjerner til verdens bedste esport-hold, blandt andet Astralis.

Det nye samarbejde betyder, at lokale børn og unge vil få nye sportslige muligheder, når de går til esport i deres yndlingsspil i centeret på Allerød Stationsvej.

Og vurderingen er, at vejen fra gamer-værelset til elite-niveau kan blive kortere med den nye konstellation.

- Da vi i 2017 stiftede HYDR, var det med en ambition om kunne tilbyde esport-undervisning på alle niveauer. I dag tager vi skridtet videre og tilslutter os Danmarks ældste esport-organisation. Med tilføjelsen af den professionelle sportslige overbygning til undervisningen sikrer vi, at de, der vælger at dygtiggøre sig hos os, har mulighed for at tage rejsen hele vejen til de professionelle rækker uden at forlade vores økosystem, siger Victor Bruun de Neergaard, der er administrerende direktør i HYDR esport.

- Tricked løfter i dag en kæmpe talentudviklings-opgave, og er en anerkendt spiller på den danske esport-scene, både hos de unge og hos veteranerne. Vi glæder os til at se vores medlemmer vokse under det nye navn, siger han.