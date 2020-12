Erstatningsjulekoncert i Badekarret

Julekoncerten på Allerød Gymnasium plejer at være et tilløbsstykke i Engholmkirken, men for første gang i 20 år kunne det ikke lade sig gøre.

Der blev blandt andet sunget "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas", "Holly Jolly Christmas" og "Nu tændes 1000 julelys". I den mere muntre afdeling fik publikum også noget underholdning i form af "Jul i Angora". Traditionen tro sluttede julekoncerten med, at alle sang "Hallelujasatsen" fra Händels Messias. I år dog med den forskel, at der var to meters afstand mellem alle 60 sangere, der stod på krydser, som musiklærerne på forhånd havde afmærket med tape på gulvet.