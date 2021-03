Se billedserie Erik Lund har tre gange forsøgt at få en uvildig undersøgelse af arbejdsgangene i Plan og Byg i Allerød Kommune, men hans forslag har ikke opnået flertal. Han orker ikke at rejse sagen en fjerde gang. Foto Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Erik Lund om byggesager: Jeg havde jo ret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erik Lund om byggesager: Jeg havde jo ret

Den tidligere borgmester har tre gange forsøgt at få en tilbundsgående undersøgelse af arbejdsgangene i kommunens byggesagsadministration, men forsøget er blevet nedstemt hver gang. Udvalgsformand siger, han har tillid til forvaltningen.

Allerød - 24. marts 2021 kl. 07:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

"Det seneste år er jeg blevet kontaktet af flere borgere, virksomheder og andre, der oplever en byggesagsbehandling, der er både bureaukratisk og langsommelig, og hvor borgere og virksomheder føler sig modarbejdet af kommunen. Jeg ønsker en tilbundsgående undersøgelse af de arbejdsgange og arbejdsrutiner, der er i Allerød Kommune i forhold til byggesagsbehandlinger og andre byggetilladelser."

Sådan skrev Erik Lund i sit oplæg, da han den 28. november 2019 rejste en sag i Allerød Byråd. Sagen blev henlagt af medlemmerne af teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget (TEPMU) i februar 2020, men allerede senere samme måned rejste han sagen igen med henvisning til, at arbejdsgangene ikke var blevet ændret. Efter endnu en tur igennem TEPMU blev sagen henlagt af byrådet den 28.5 2020.

Snart halvandet år senere er udfordringerne for kommunens byggesagsbehandling ikke blevet mindre med fire ud af seks byggesagsbehandlere sygemeldte og en bunke på næsten 2.000 uafklarede sager. Allerød Nyt er derfor taget på besøg hos den tidligere borgmester og - siden 1994 - medlem af Allerød Byråd for Det Konservative Folkeparti for at høre, hvad han mener om udviklingen.

"Noget ravruskende galt" "Det viser sig jo, at jeg havde ret. Der er noget ravruskende galt. Jeg kan ikke forstå, at man ikke vil have afdækket det", siger Erik Lund.

Da han rejste sagen første gang i 2019, var det dels grundet en undersøgelse fra EjendomDanmark, der placerede Allerød som den mindst erhvervsvenlige kommune i landet, dels grundet flere henvendelser til ham fra borgere, der havde haft oplevelser med lange byggesagsbehandlingstider. Den type borgerhenvendelser har han fået flere af siden.

Den 25. februar i år rejste han sagen for tredje gang. Denne gang med forslag om en uvildig undersøgelse af arbejdsgangene i Plan og Byg, kommunens byggesagsbehandling.

Den tidligere konservative Allerød-borgmester så gerne, at man fik nogle udefra til at lave en uvildig undersøgelse af byggesagsadministrationen i kommunen. Foto: Kenn Thomsen

"Da jeg rejste sagen tidligere (i februar sidste år, red.) blev der lavet et notat fra forvaltningen, hvorefter sagen blev henlagt. Så det nytter ikke noget, at forvaltningen selv afdækker sine egne forhold. Derfor foreslog jeg, at man får nogle udefra til at lave en uvildig undersøgelse af, hvilke arbejdsgange man har," siger han.

Erik Lund går stadig ind for undersøgelsen, men han vil ikke tage sagen op en fjerde gang.

"Fire sygemeldinger tyder jo på, at der er noget galt. Det er et ledelsesproblem, og jeg har ondt af medarbejderne. Men jeg har rejst sagen tre gange, og jeg orker ikke at rejse den igen," siger han.

Miki Dam: Har tillid til forvaltningen Den sag, han rejste den 25. februar, blev sendt videre til teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget. Som vi beskrev i Allerød Nyt i sidste uge, var det på det møde, at det blev besluttet at ansætte tre nye medarbejdere i kommunens byggesagsadministration for at komme den store sagspukkel til livs. Derfor afviste man Erik Lunds forslag med henvisning til, at man nu tog hånd om sagen.

Allerød Nyt har ringet til udvalgsformand Miki Dam Larsen (S) for en uddybning.

Miki Dam Larsen (S) begrunder sin afvisning af en undersøgelse med, at han har tillid til forvaltningen. Foto: Allan Nørregaard

"Vi har et område, hvor der er pres på - det store antal af sager er ret objektivt, og det er en tendens, der går igen på landsplan. Der er lige ansat en ny chef for afdelingen (Anja Carlslund, der blev ansat i december, red.), og nu ansætter vi tre nye medarbejdere. Så der sker noget. At starte en undersøgelse ville være et udtryk for, at man ikke havde tillid til forvaltningen. Jeg har tillid til, at forvaltningen kan håndtere det her. Derudover ville en undersøgelse heller ikke betyde, at arbejdet i forvaltningen ville gå stærkere, tværtimod," siger Miki Dam Larsen.