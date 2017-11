Send til din ven. X Artiklen: Erik Lund måtte ikke få en formandspost Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erik Lund måtte ikke få en formandspost

Allerød - 22. november 2017 kl. 02:59 Af Mads Hussing

Efter Enhedslisten havde forladt forhandlingerne, så var der stadig repræsentanter for 20 mandater tilbage i forhandlingslokalet. Det sluttede brat, da de konservative valgte at forlade forhandlingerne, og det var ikke politikken, der skilte partierne ad. Ifølge de konservative, så havde de andre partier ét ultimativt krav:

Den tidligere borgmester Erik Lund måtte ikke få en formandspost.

Det krav ville de konservative ikke acceptere, og derfor gik de fra forhandlinger.

- Erik Lund skal ikke have noget, og det er ikke dem, der skal bestemme det, det skal de konservative, sagde Erik Lund, da det ultimative krav stod klart for ham.

Han var kardinalpunktet for de andre partier, og det kom ikke bag på Erik Lund.

- Det har jeg været hele tiden. De har hele tiden sagt, at Erik Lund er en for stærk mand, og ham skal vi af med. Men de kan ikke komme af med, når der er valg, for der stemmer vælgerne noget anderledes, siger den tidligere borgmester, der konstaterer, at nu må konservative være i opposition.

- De sagde, at I må godt få noget, men Erik Lund må ikke få noget. Det har de aftalt for lang tid siden, at sådan skal det være. Det her er som det har været de tre seneste gange, at Erik Lund skal ud. Men vælgerne stemmer ikke Erik Lund ud, siger Erik Lund.

Han fortæller, at det især er et krav fra Miki Dam Larsen, S, og Nikolaj Bührmann, SF,

- Vi vil ikke som det største parti kostes rundt af de røde. Det bliver Venstre i øjeblikket, siger Erik Lund og fortsætter:

- Vi var med på, at Venstre fik borgmesterposten, konservative fik to formandsposter og Socialdemokraterne fik to formandsposter. Men kunne have fået en fordragelig konstituering med 20 bag konstitueringen. Nu får man fem konservative, der er uden for. Jeg har forstået, at de vil bruge rigtig mange penge nu, og det vil vi gerne hjælpe dem med. Vi behøver ikke at holde igen nu, for det er ikke os, der har ansvaret for det. Nu vil de sænke kassebeholdningen og bruge en masse penge, og det skal vi nok hjælpe dem med.

Erik Lund kommer ikke til at prøve at åbne spillet igen, som det skete for otte år siden og igen for fire år siden.

- Hvis de var fornuftige, så kaldte de på Jørgen og sagde: Nu gør vi sådan her, og så kunne man gå ud allesammen, og der kunne være 20 bag konstitueringen, siger den tidligere borgmester.