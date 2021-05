Se billedserie Foreningen Dæmpegårds Venner blev stiftet i efteråret sidste år for at redde den gamle skovridergård i Tokkekøb Hegn.Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Er det slut? Fredningsnævn godkender nedrivning

Allerød - 31. maj 2021

Mandag i sidste uge godkendte Fredningsnævnet en nedrivning af skovridergården Dæmpegård.

Det fortalte formanden for Foreningen Dæmpegårds Venner, Lisette Thamdrup, søndag ved et medlemsarrangement på Dæmpegård.

Foreningens medlemmer var af venneforeningens bestyrelse inviteret på en rundtur inden for på Dæmpegård, og det var der en god del af de 177 medlemmer, der havde takket ja til.

Undervejs fik medlemmerne fortalt om bestyrelsens visioner for gården, som de kæmper for at bevare og drømmer om at rejse kapital nok til at kunne leje og drive i fremtiden.

Bestyrelsen forestiller sig, at den gamle stald kan omdannes til et rum til formidling og naturskole med et rum til en naturvejleder. Der kan også etableres fire værelser til Airbnb-overnatning. I hovedhuset kan der i stueetagen være cafe og fælleskøkken, spisestue, mødelokaler og kursuslokaler, mens der på 1. salen kan indrettes værelser til overnatning. I det lille annex er der plads til skovbørnehave, mens laden kan bruges til bevægelse som yoga, dans, karate eller noget helt fjerde. I vognporten kan der laves offentlige toiletter, teknikrum og administration - eventuelt med et mikrobryggeri i kælderen.

Prisoverslag på at sætte det i stand: 12-15 millioner kroner.

Intet er dog fastlagt endnu. I første omgang handler det for venneforeningen om at forhindre, at den gamle skovridergård fra 1788 bliver revet ned.

- Hvis Naturstyrelsen vil rive gården ned, så skal de spørge Allerød kommune, som skal give nedrivningstilladelsen. Vi skal mødes med kommunen mandag (i dag, red.) for at høre, hvad deres holdning til Fredningsnævnets afgørelse er, og hvad deres plan er, fortæller Lisette Thamdrup.

Håber på kommunens ja Det har ifølge Lisette Thamdrup ingen praktisk betydning, at Fredningsnævnet nu er kommet med en afgørelse, for det er ikke Fredningsnævnet, der skal godkende en nedrivning, men Allerød kommune.

- Mit håb er, at kommunen vil gå samme vej som os og ikke vil give en nedrivningstilladelse, hvis der bliver ansøgt om sådan en. Min fornemmelse er, at kommunen meget gerne vil bevare, men det kræver, at der er basis for, at der er nogen, der kan drive gården. Hvis vi kan synliggøre, at vi kan klare det, så bakker de os op, det er klart mit indtryk, siger hun.

En ond cirkel Og her støder foreningen så ind i endnu en udfordring. For det kræver penge at synliggøre, at foreningen har en bæredygtig økonomi bag projektet, som kan forhindre en nedrivning. Men det er umuligt at få fonde til at bakke op, så længe gården er truet af nedrivning. Indtil videre er foreningen derfor afhængig af medlemmer, der betaler kontingent.

Lisette Thamdrup er dog optimistisk.

- Jeg synes egentlig, at vi var ret langt, men nu har vi lige fået det her bump, som vi skal have styr på. Men går kommunen med os, og vil Naturstyrelsen også bakke op, så er næste step, at vi skal have oprettet en fond, som kan stå for lejen og driften af gården, siger hun.

Børnebørn tilbage Med på rundturen var også seniorforsker og museumsinspektør Ulla Kjær, hvis mormor og morfar boede på gården i 1958-68.

Hun husker tilbage på mange gode stunder sammen med sin kusine Ina Hemme, der også var med i går. Det var første gang, de to kvinder var tilbage inden for på Dæmpegård.

- Det er fuldstændig fantastisk at være tilbage. Vi husker nøjagtigt, hvor tingene stod, og det har virkelig gjort dybt indtryk, fortalte Ulla Kjær.

Hun fortalte de fremmødte, at de to kusiner huskede tiden på Dæmpegård som en tid, hvor det aldrig regnede.

- Der var enten altid meterhøj sne, og vi kunne stå på skøjter og ski, eller også var det dejligt solskinsvejr som i dag. Mottoet på gården var »Det må I da så inderligt gerne«. Der var kun to ting vi ikke måtte: Vi måtte ikke kigge ind ad vinduet i annexet, for der boede nogle andre, og vi måtte ikke gå ned i baghaven og falde i den store teglværksgrav, fortalte hun.

Ulla Kjær håber, at Dæmpegård vil blive reddet og overtaget af venneforeningen, som hun - selvfølgelig - er medlem af.

- Hvis gården bliver revet ned, så mister lysninger og hele naturfredningen sin betydning, sagde hun.

