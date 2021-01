Panaks har fået to nye datoer at forholde sig til efter et ekstraordinært byrådsmøde i Allerød Kommune. Arkivfoto: Michael Braunstein

Send til din ven. X Artiklen: Enighed i byrådet: Pankas skal vide, at der er opbakning til det her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Enighed i byrådet: Pankas skal vide, at der er opbakning til det her

"Det er en trist situation." "Lugten er uaccaptabel." "Jeg støtter alt, hvad der er sagt." Asfaltfabrikken Pankas fik varslet datoer på ekstraordinært byrådsøde

Allerød - 03. januar 2021 kl. 16:39 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Et enigt byråd og tidligere på dagen to enige udvalg gav på næstsidste i 2020 asfaltfabrikken Pankas to nye datoer at forholde sig til: Den 1. juli og den 1. august i år.

Pankas er meldt påbud om at nedbringe lugtgenener på den første dato, og den 1. august 2021 skal der falde dokumentation for, at asfaltvirksomheden overholder sin miljøgodkendelse. Derudover indfører Allerød Kommune et "skærpet og systematisk tilsyndels for at tilvejebringe dokumentation, hvis det mod forventning viser sig, at virksomheden ikke har evne og vilje til at bringe de ulovlige forhold til ophør, dels for at bidrage til at belyse, om de forudsætninger, som virksomhedens miljøgodkenelse er givet på, overholdes," står der i den tekst, som et enigt byråd altså bakker op om.

"Så hutigt som muligt" På det ekstraordinære byrådsmøde, der blev holdt virtuelt, sagde borgmester Karsten Längerich (V), at byrådet "bør sikre, at tiltagene sker så hurtigt som muligt."

"Vi er i gang med det lange, seje træk," sagde han.

Rundt på skærmene var der enighed.

"Lugten er uacceptabel. Vi ønsker at sende et tydeligt signal," sagde gruppeformand Jørgen Johansen (K) og understregede, at punktet ikke handler om en dispensation men alene er et spørgsmål om, at Pankas skal overholde tidsfristerne.

"Det er dokumenteret, at det nuværende anlæg ikke er lovligt, så det er vigtigt, at vi fastholder en præcis dato over for Pankas," sagde Viggo Janum fra Vores Allerød.

"Det er en trist situation. Pankas lever ikke op til vikårene, og vi står med gode kort på hånden. Dene sag er mere teknisk end politisk og handler ikke om holdninger. Vi vinder ikke sagen med et enkelt træk. Det er skuffende, at Pankas ikke har løst de her problemer fra dag ét. Vi skal have stoppet de her gener hurtigst muligt, og den her juridiske vurdering er den hutigste måde at få stoppet lugtgenerne," sagde Miki Dam Larsen (S), der også er formand for teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget, der tidligere på morgenen havde holdt møde om samme punkt.

Venstres gruppeformand Olav B. Christensen sagde tak for en grundig sagsfremstilling fra forvaltningen og hæftede sig ved, at byrådet er enigt.

"Pankas skal vide, at der er opbakning, og at det er fint, at det her er landet på byrådets bord. Det er fint, at byrådet bakker op om indstillingen fra forvaltningen.," sagde han.

Har kostet penge Enhedslistens Rasmus Keis Nerbeek sagde, at han finder forholdene om Pankas "uacceptable."

"Jeg vil også gerne sige, at det er fint med en politisk behandling fra vores side. Vi lægger op til et skærpet tilsyn. Og jeg hæfter mig også ved, at sagerne om Pankas og Farremosen i det hele taget er noget, der har kostet kommunen mange penge med talrige eksterne efterprøvninger af kommunens egne målinger. Jeg håber, vi kommer ud på den anden side, hvor virksomheden overholder miljøgodkendelsen."

"Jeg vil støtte alt, hvad der er blevet sagt," sagde Merete Them Kjølholm (R).

FAKTA - påbud til Pankas Byrådet er enig om, at Panaks får påbud om at nedbringe lugtgener fra diffuse kilder og den 1. juli 2021 har frist til at etablerere lugtreducerende tiltag.

Den 1. august 2021 skal virksomheden dokumentere, at den overholder sin miljøgodkendelse.

Derudover indfører Allerød Kommune skærpet tilsyn, hvis Pankas "mod forventning" ikke viser sig at have "evne og vilje til at bringe ulovlige forhold til ophør".

Kilde: Byråets beslutning