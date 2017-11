Send til din ven. X Artiklen: Enhedslisten tror ikke Pankas er til at stoppe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Enhedslisten tror ikke Pankas er til at stoppe

Allerød - 16. november 2017 kl. 10:22 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Enhedslisten ønsker hverken Pankas eller Farum Fjernvarmes biomasse-anlæg på Farremosen. Derfor stemte vi imod lokalplanen. Hvis vi troede på, at nedlæggelse af et paragraf 14-forbud kunne stoppe disse virksomheder, ja så havde vi uden tøven støttet det. Desværre tyder alt på, at kommunen vil tabe en sådan sag med stor erstatning til følge«, skriver partiet i en pressemeddelelse, der er sendt ud forud for fredagens ekstraordinære byrådsmøde, hvor partierne skal tage stilling til, om der skal nedlægges et § 14-forbud på Farremosen.

- At det er kommet så vidt, skyldes forløbet omkring Widex, der blev etableret på ulovligt grundlag. Den sag viser tydeligt, at selv hvis der skulle være en uoverensstemmelse mellem de forskellige planer, så stopper det ikke virksomhederne, man skriver bare planerne om. At stoppe Pankas kræver, at Erhvervsministeriet handler stik modsat intentionen bag fingerplansrevisionen, der netop skulle finde mere plads til tung industri. Den tillid har vi ikke til den borgerlige regering, siger byrådsmedlem Ramsu Keis Neerbek og byrådskandidat Lars Juel Sørensen.

De siger desuden:

- I Enhedslisten har vi altid sat mennesker og miljø før vækst og profit. Vi må fremadrettet gøre alt for at sikre, at virksomhederne i Farremosen overholder de strengeste miljøkrav uden dispensationer. Vi forsøger at agere vagthund i det politiske, men det er ofte en ensom kamp. Vi skal have mange flere aktive borgere, som følger processen med planerne, leverer politiske input via interesseorganisationerne og de politiske baglande, før det er for sent, før planerne er vedtaget.