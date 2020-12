Enhedslisten har fundet sin nye spidskandidat

- Jeg glæder mig i første omgang til den spændende valgkamp vi får i 2021. Enhedslisten har stærk politik på natur og klima, minimumsnormeringer og forholdene i daginstitutionerne samt velfærd, deriblandt ældrepleje. Jeg ser frem til at præsentere Enhedslisten Allerøds politik for, hvordan vi får et grønnere Allerød og et Allerød, der byder vores børn og ældre bedre forhold. Vi kan for eksempel kan blive bedre til at tænke klima ind i kommunale byggerier, udtaler han i en pressemeddelelse.

- Det var jo en bunden opgave at finde en afløser, da jeg allerede op til sidste valg meddelte, at dette ville blive min sidste periode i byrådet. Jeg er rigtig glad for, at vi nu har en spidskandidat med visioner og frisk energi til at kæmpe kampen for et rødt Allerød, siger Rasmus Keis Neerbek.