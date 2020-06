Se billedserie Det med at skabe rum og byggerier har ligget Nanna Gudmandsen på sinde siden barndommen og ledte videre til ingeniørstudierne. - I Danmark bruger vi rigtig meget tid indendørs. Derfor skal rum og bygninger appellere til folk æstetisk og være behagelige at opholde sig i, siger Nanna Gudmandsen, som nu rådgiver virksomheder om bæredygtigt byggeri. Foto: Anne-Mette Rasmussen

Engageret ambassadør for verdensmålene

Allerød - 06. juni 2020 kl. 06:53 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ingeniør Nanna Gudmandsen brænder for det bæredygtige byggeri, og med FNs 17 verdensmål har hun fået en knage at hænge sine grønne ambitioner på.

Flere og flere virksomheder har FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling med i deres forretningsstrategier og målsætninger. Men det kan være en udfordring at gøre målene konkrete og at vælge til og fra ud fra de mål.

Så der er noget at tage fat på for ingeniør Nanna Gudmandsen. Hun tilhører første generation af de »bæredygtighedsindfødte« ingeniører, og hendes faglige udfordring er at få den rådgivende ingeniørviksomhed Niras' kunder til at bruge verdensmålene som pejlemærker, når de går i gang med store byggerier som for eksempel metrostationer og kontordomiciler.

Hun har blandt andet hjulpet Metroselskabet, da de efterspurgte inspiration til, hvordan verdensmålene spiller en rolle i fremtidige metrolinjer. Og Aarhus Vand, der er gået i gang med at bygge et nyt, bæredygtigt kontorhus til deres medarbejdere.

- Jeg er vild med at være ambassadør for bæredygtigt byggeri. Jo flere erfaringer vi får fra vores kunder, des bedre bliver vi til at forstå, hvordan målene spiller ind i deres forretning og byggeprojekter. Flere kunder er overraskede over, hvorfor de ikke helt naturligt tænker verdensmålene ind i deres projekter og for eksempel stiller krav til deres leverandører. Næste skridt er, at byggebranchen begynder at udveksle erfaringer i stedet for at arbejde med hver deres værktøjer og koncepter. Det vil jeg gerne opfordre til, siger Nanna Gudmandsen.

På grund af sin store passion for bæredygtighed og verdensmål var hun den første til at række fingeren i vejret, da ledelsen i Niras nedsatte et udvalg, som skulle arbejde med initiativer inden for bæredygtigt byggeri. Et af de projekter, hun har været med til at sætte i gang, er værktøjet SDG Measure, som gør det nemmere for virksomhederne at måle på, hvordan et byggeri bliver så bæredygtigt som muligt.

- SDG Measure kan hjælpe med at måle forskellige parametre og finde frem til, hvordan for eksempel solceller, træ eller genbrugsmaterialer påvirker et byggeris bæredygtighed. Med værktøjet kan vi hjælpe kunder med at oversætte verdensmålene til deres byggerier og gøre bæredygtighed målbart, fortæller Nanna Gudmandsen.

Med sin begejstring for verdensmålene som et fælles sprog for en mere bæredygtig fremtid, tager den unge ingeniør også ansvar og giver videre til næste generation. Mange børn hører allerede om verdensmålene i indskolingen, og flere gange har Nanna Gudmandsen stillet op som underviser for klasser i udskolingen og gymnasier. I de forløb forsøger eleverne sig som bæredygtigheds-iværksættere og arbejde med initiativer, som hun efterfølgende giver feedback på.

- Alle klimaudfordringer, som vi kæmper mod i dag, kan ingeniører hjælpe med at afværge, bekæmpe og forebygge. Vil børn og unge have en fremtid med et meningsfuldt arbejde, anbefaler jeg ingeniørvejen. Det vil jeg gerne være rollemodel for, siger hun.