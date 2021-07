Se billedserie Willy Skov Jørgensen boede i en lille hytte i Børstingerød Mose. Foto: LAFAK

»Eneboeren« i Børstingerød Mose

»Piloten«, »den syngende tjener« eller »eneboeren« fra Børstingerød Mose. Willy Skov Jørgensen havde mange navne, og mange kendte ham fra bybilledet i 1960’erne og 1970’erne.

Allerød - 20. juli 2021 Af Birthe Skovholm, LAFAK

I vores mini-serie om historiske personer i Allerød, er vi i dag kommet til Willy Skov Jørgensen.

Mange kendte ham af udseende i 1960'erne og 70'erne, hvor man så ham i gadebilledet, når han gik ud for at klunse eller var på vej hjem til hytten i Børstingerød Mose.

»Piloten« har flere gange været omtalt i diverse aviser, første gang så vidt vi ved i Politiken den 15. maj 1966, og senere da han blev fundet død i en snedrive i februar 1979.

Ifølge Politiken stammede Willy Skov Jørgensen fra en jysk provinsby, og som ung kom han i lære som tjener på Wivel - det senere Wivex. Derfra blev han tjener på Amerika-damperen »Oscar den Anden«, og på sin anden tur i 1929 »hoppede han af« i New York og sneg sig bagom en bevæbnet vagt. Det var kun meningen, at han skulle blive i Amerika i et par måneder, men det blev til 20 år.

Først blev han afrydder i en tysk restaurant i New York og senere, da han havde lært sproget, blev han tjener.

Derefter blev han cowboy på en ranch i New Jersey, hvor han optjente 2000 dollars. »En pludselig indskydelse fik ham en dag til at trække alle pengene ud af banken. Næste dag kom det store Wall Street Krak, og dagen efter var banken lukket og erstattet af en skotøjsforretning«.

Det fortælles videre, at Willy meldte sig til en amatørsangkonkurrence, der blev transmitteret over fire radiostationer, og han blev nummer 3 af 25 deltagere. Det var starten på en karriere som sanger med fast engagement på »Villas Grove Nuts Club«. Willy Forrest/Willy Skov blev efter hans eget udsagn lidt af et navn, og desuden tjente han lidt skillinger ved at arbejde som tjener i Harlem i en restaurant. Dels arbejdede han også som freelance journalist og bidragyder til »New York Times« dag-til-dag-rubrik.

Da Japan bombede Pearl Harbour i 1941 blev Willy først interneret, men siden blev han indrullet i den amerikanske hær, »først som infanterist og siden som pilot, og under hele krigen fløj han for kyst-patruljen«.

Men kan det nu passe alt sammen?

Sandt eller falsk? Man begynder at ane uråd, for Wall Street krakket var i oktober 1929, og Willy må have haft travlt, hvis han både skulle nå at være afrydder, lære engelsk, være tjener og cowboy og tjene 2000 dollars på under et år.

Måske er der mere sandhed i artiklen i Frederiksborg Amts Avis den 9. oktober 1977, hvor der står »Egentlig var det drømmen om guld, der fik ham af sted, og han var fast besluttet på at drage mod vest for at grave. Men han kom aldrig længere end New York. Her blev han indfanget af storbyens mystik, fik job som tjener, og her blev han så«.

Her står heller ikke noget om, at han skulle have fløjet som pilot, men der fortælles kun, at han var tjener og begyndte at synge, hvilket gav ham tilnavnet »The Singing Waiter« - Den Syngende Tjener.

I alle de avisudklip, vi har, er det Willy selv, der fortæller, og der stilles ingen kritiske spørgsmål.

Vi har et interview fra 1996 med Frede Frederiksen, der boede i Enghaven og var nabo til Willy. Han mente, at Willy var en stakkel. De talte tit sammen, og helhedsindtrykket af Willy var, at han ikke var særlig klog. Han lavede mange historier, var snu og bandt tit folk noget på ærmet. Frederiksen fortalte, at da krigen kom, meldte Willy sig til tjeneste og blev observatør i et fly i kystflyvetjenesten. Han var ikke pilot, for det ville han aldrig have kunnet klare, for han anede intet om flyvning.

Willy kom til Lillerød i 1955 og i starten solgte han snørrebånd og lignende til medarbejderne på Fritz Hansens Møbelfabrik. Her kom han i kontakt med Søde, der arbejdede på FH, og hvis forældre havde Prøvesten. De havde noget jord i Børstingerød Mose, og Willy fik lov til at bygge en lille træhytte derude.

Ifølge Frederiksen begrænsede Willys sangkarriere sig til deltagelsen i en sangkonkurrence, hvor man betalte fem dollars for at stille op. Det hele blev transmitteret i radioen, og det kan da godt være, at han fik engagement i nogle klubber, men det var ikke nogen stor karriere, han havde.

Besøg fra Sverige Til gengæld sendte han masser af løsninger ind til ugeblade og lignende.

På den måde vandt han engang et klippekort til Helsingør-Helsingborg overfarten.

I Sverige købte han hver gang 3-4 små radioer og noget kaffe, som han smuglede hjem og solgte ved FHs indgang. På den måde tjente han lidt penge.

På turene smed han flaskeposter ud, og en dag kom der 3-4 svenskere og bankede på hos Frederiksen og spurgte efter en Jørgensen. De havde hevet en flaskepost op af havet med et brev fra »den kendte orkesterleder Willy Skov Jørgensen, der var på vej til en stor koncert i Stockholm«, og efter en del korrespondance frem og tilbage ville de nu besøge »orkesterlederen i hans hjem«. Han var dog ikke hjemme, og de kunne ikke rigtig få adressen til at passe på det lille skur nede i mosen.

Gæsterne måtte tage hjem til Sverige med uforrettet sag, og da en anden nabo senere fortalte Willy om besøget, sagde han »Nåh, kom de?«, og så grinede han smørret.

Da Willy blev ældre fik han tilbudt en pensionistbolig af kommunen, men han ville ikke undvære sin hund og blev i mosen.

På et tidspunkt blev jorden, hvor hans hus lå, solgt til en spejdertrop, og Willy betalte derefter en lille leje for grunden.

Uheldigvis brændte hans hus en aften, fordi han havde pumpet for meget på primussen. Han blev forbrændt, og hytten brændte ned.

I en nekrolog i Allerødposten den 22. februar 1979 nævnes det, at Lions Klub i Lillerød gav ham en ny hytte. Den nye hytte blev opført tæt på den gamle men på en jordlod, hvor han ikke skulle betale leje.

Willy Skov Jørgensen døde den 14. februar 1979 på vej hjem fra Lillerød til sin hytte i mosen.

Det var bidende koldt, og sneen lå højt. Han faldt om i sneen og blev først fundet af snerydningsmandskab fra kommunen den næste morgen.

Selvom der tit blev pyntet lidt på hans egne oplevelser, kan der fortælles mange sjove historier om »Piloten«, og han var under alle omstændigheder et festligt indslag i Lillerøds historie - og så kendt, at han blev omtalt i Danternes forestilling »Lillerød« på Aveny-teatret.