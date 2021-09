Se billedserie Mange interesserede havde fundet vej til Allerød Bibliotek for at høre og tale om bofællesskaber i Allerød Kommune. Interessen er så stor, at der nu er fire bofællesskabsgrupper i kommunen. Foto: Kim Rasmussen

Endnu flere vil bo i fællesskaber

Tanken om at bo i bofællesskaber i Allerød Kommune breder sig som ringe i vandet. Flere grupper med det ønske er nu etableret.

Allerød - 09. september 2021

Bofællesskabsgruppen i Allerød indkaldte for nylig interesserede til offentligt møde om arbejdet med at etablere bofællesskaber i Allerød Kommune. Ved den lejlighed blev det slået fast, at ønskerne om at kunne bosætte sig i Allerød som en del af et bofællesskab har bredt sig, siden gruppen for nogle år siden begyndte sit lobbyarbejde.

Således ligger det nu fast, at yderligere tre grupper fremadrettet vil arbejde på at etablere bofællesskaber i kommunen.

- Formålet med mødet var at skabe mulighed for, at nye bofællesskabsgrupper kan opstå i Allerød. Vi, der kalder os Bofællesskabsgruppen i Allerød, havde derfor inviteret fire oplægsholdere med forskellige vinkler på bofællesskaber til at holde et kort oplæg og derefter facilitere dialog og kontakt i en gruppe. 75 engagerede borgere samt oplægsholdere og politikere deltog i mødet, hvor målet om at oprette yderligere tre bofællesskabsgrupper blev realiseret, siger Lisette Thamdrup, der er en af initiativtagerne til den oprindelige gruppe.

Flere grupper Den ene nye gruppe vil arbejde for at skabe et bofællesskab i Lynge og holder møde den 28. september i aulaen på Lynge Skole 19.30.

En anden gruppe arbejder på et seniorbofællesskab i samarbejde med OK-Fonden. Her er definitionen af at være senior, at man er over 50 og ikke har hjemmeboende børn.

På mødet kom det frem, at OK-Fonden har budt ind på det kommende plejehjem på Teglværksgrunden i Allerød Kommune.

Den tredje gruppe, som udgøres af Lillerød Boligforening og Boligkontoret Danmark vil gerne etablere et alment bofællesskab i Allerød. Boligforeningens ønske er, at det kan lade sig gøre på Engbuen.

Boligkontoret Danmark administrerer boliger og har både senior- og andre typer af bofællesskaber.

For alle aldre Som det har været tilfældet fra begyndelsen er Bofællesskabsgruppen i Allerøds drøm fortsat at skabe et aldersblandet bofællesskab.

Metoden er ifølge Camilla Englyst, der deltog i mødet for Bærebo, altid at arbejde sammen med en lokal gruppe, som sammen med Bærebo kan få realiseret bofællesskabet.

Camilla Englyst fortalte også om erfaringerne fra det bofællesskab, hun selv bor i, og om hvad man kan løfte, når man er mange nok.

Kamp om pladsen? Borgmester Karsten Längerich var med på en del af mødet, og kom blandt andet på banen, da en deltager spurgte, om man kan risikere, at det bliver et regulært slagsmål mellem seniorbofællesskab og et blandet bofællesskab, når der er så få grunde til rådighed i Allerød.

Det mente borgmesteren dog ikke, da de forskellige grunde typisk egner sig til forskellige typer af bofællesskaber.

Bofællesskabsgruppen er i gang med et høringssvar til kommuneplanen, fordi den ønsker, at politikerne i den tager konkret stilling til bofællesskaber. Gruppen opfordrer alle andre til at gøre det samme.