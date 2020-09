Endnu et parti forlader forhandlinger

»Med beskedne greb kunne vi have øget kommunens indtægter og dermed helt undgå at skulle lave besparelser på årets budget. Vi synes, det er en forkert prioritering, at partierne, der er med i årets budget i en så rig kommune, som Allerød er, hellere vil lade de svageste i kommunen stå for end hæve skatten minimalt. Sidste år var vi tungen på vægtskålen i et budget, der trods mangler samlet set trak i den rigtige retning. Det oplever vi ikke er tilfældet denne gang«, lyder det videre.