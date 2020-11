Når alt det ekstra og sjove er aflyst på grund af corona, kan der være brug for en cykeltur for at få nogle gode oplevelser sammen med klassekammeraterne. Derfor tog en klasse fra Allerød Gymnasium torsdag i Hareskoven.

En skoledag på to hjul i skoven

- Jeg håber, I er klar til at lave noget og bruge nogle kræfter. I bliver beskidte, og I kommer til at svede lidt.

Skituren er ellers en fast del af pensum i 3.g, når man vælger idrætslinjen på Allerød Gymnasium, og for nogle elever er turen den udslagsgivende faktor for, hvorfor de vælger netop den linje.

Men for få uger siden stod det klart, at skituren, ligesom så meget andet, må aflyses på grund af corona.

- Det er lidt røv. Det her er jo ikke rigtig en erstatning for en skitur, lyder det fra en af pigerne om den aflyste skitur, og det er der enighed om i flokken.

Idrætslærer Andreas Grann Andersen ved godt, at dagen i Hareskoven er en fattig erstatning for seks dage på Hafjell, hvor eleverne bor sammen i hytter og giver den gas i sneen seks dage.

- Eleverne var rigtig kede af ikke at komme afsted. Det er en fantastisk tur. De må ikke drikke alkohol, så det er bare ren hygge om aftenerne. Og det her er jo ikke helt en erstatning for det.

- For at få et eller andet med noget socialt samvær har vi så lavet sådan en tur i dag. Vi skal ud og cykle et par timer i Hareskoven, og det faglige er sat i baggrunden. Det er det sociale og samværet, der betyder noget i dag. Og så det med at præsentere dem for en ny sportsgren, siger han.