Allerød Bibliotek har sammen med Sfo Lillevang udviklet et projekt, der skal få børn til at synes, at det er sjovere at læse. Projektet har fået en kvart million kroner i støtte og begynder efter sommerferien. Foto: Allerød Bibliotek

En kvart million til læseprojekt

Allerød Kommune skal deltage i et nyt landsdækkende projekt. Formålet er at vække børns læselyst.

Allerød - 13. januar 2020 kl. 05:16 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerød Bibliotek og SFO Lillevang har fået en kvart million kroner fra Kulturministeriet til nye initiativer, der skal give børn større lyst til at læse.

Biblioteket og sfo'en er gået sammen om at udvikle et projektet med overskriften »LæS FOr sjov«. Det fokuserer på at skabe læsefællesskaber for børnene i sfo'en. Projektet starter efter sommerferien.

- Projektet er helt fantastisk. SFO Lillevang vil sammen med Allerød Bibliotek give børnene en mulighed for at deltage i et ugentligt værksted med fokus på læsning, hvor det at læse ikke er en pligt, men skal være en fornøjelse og noget, der kan berige en. Alle børn kan få glæde af projektet. Og ikke mindst de to-sprogede elever vil kunne få stor gavn af indsatsen. Vi glæder os rigtig meget til at samarbejde med bibliotekets dygtige folk, siger Mads Ingvardsen, der er distriktsskoleleder på Lillevang Skole.

Leg med litteratur Allerød Bibliotek har allerede erfaringer med at vække interessen for børnelitteratur og med at gøre den levende, blandt andet gennem legende arrangementer for børnefamilier. Senest med et stort Jakob Martin Strid-arrangement i efteråret, hvor godt 1000 børn og voksne deltog.

Fakta om læselyst Læselystpuljen er en del af Kulturministeriets læselystindsats.

Formålet er at styrke børns læselyst og åbne op for sociale læsefællesskaber i skolernes fritidstilbud.

Der uddeles i alt 6,8 millioner kroner til 35 projekter fordelt over hele landet.

Derudover skal allerede eksisterende indsatser og projekter med fokus på børns læselyst kortlægges. Den viden og erfaring har biblioteket trukket på i udviklingen af sfo-projektet, der nu har fået tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Det bliver et forløb med kreative workshops, møder med forfattere, rollespil og fysiske aktiviteter i SFO Lillevang, hvor børnene skal lege sig ind i det litterære univers. I den leg skal der skabes et fællesskab og et samlingspunkt, som kan tiltrække de børn, der ikke normalt ser sig selv som læsere.

Børn guider børn Undersøgelser viser, at børn tit får deres læseanbefalinger fra andre børn. Derfor er det også vigtigt, at de bøger, som børnene interesserer sig for, er dér, hvor børnene er. Derfor bliver en vigtig del af det kommende projekt at opbygge en bogsamling i sfo'en, så børnene får lettere adgang til litteraturen. Det bliver suppleret med besøg fra Allerød Biblioteks børnebibliotekarer, som vil læse højt for børnene og lave workshops med dem.

- Vi vil give flere børn læseglæden tilbage, og vi er derfor utroligt glade for samarbejdet med Sfo Lillevang og støtten fra Slots- og Kulturstyrelsen. Læselyst er omdrejningspunktet for alt, vi foretager os på Allerød Biblioteker, og det her projekt skaber nye muligheder for at sætte fokus på fritidslæsningen, formidling i øjenhøjde med børnene og ikke mindst tilgængeligheden af nye, gode bøger dér, hvor børnene har deres hverdag, siger bibliotekschef Annette Wolgenhagen Godt.

Dalende lyst Projektet bliver en del af en læselystindsats, som Kulturministeriet lancerede i november. Den skal tage hul på udfordringerne med børns læselyst, som er under pres.

En international undersøgelse fra 2016 viser, at kun 20 procent af de adspurgte danske skoleelever i 3. og 4. klasse rigtig godt kan lide at læse.

En dansk undersøgelse om børns læsevaner fra 2017 konkluderer, at man kan se en klar sammenhæng imellem børns øgede tidsforbrug online og mindre tid på at læse bøger i fritiden.

