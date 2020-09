Flere klasser på Lillevang Skole er blevet sendt hjem, efter at en elev er testet positiv for covid-19. Foto: Allan Nørregaard

Én elev smittet: Fire klasser sendt hjem

To hele klasser, to specialklasser og enkelte elever fra andre klasser har siden i mandags været sendt hjem fra Lillevang Skole, afdeling Lillerød. Det sker, fordi en elev på skolen er blevet testet positiv for covid-19, oplyser Allerød Kommune.