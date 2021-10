Se billedserie Emil Ulrik Andersen var lige som alle andre kandidater ude at hænge valgplakater op i lørdags. Det er første gang, han stiller op til byrådet i Allerød, og det sker som spidskandidat for Enhedslisten. Foto: Anne-Mette Rasmussen Foto: Anne-Mette Rasmussen

Emil Ulrik er Enhedslistens nye ansigt

Enhedslisten satser på at generobre sit mandat i byrådet med den nye spidskandidat Emil Ulrik Andersen.

Allerød - 25. oktober 2021 kl. 07:14 Af Anne-Mette Rasmussen

Ladcyklen er pakket med valgplakater og teleskopstige, da jeg møder Emil Ulrik Andersen ved Takshaven Børnehave.

Det er lørdag eftermiddag, og plakatopsætningen er netop gået i gang. For Emil Ulrik Andersen er der et ekstra incitament til at få sit ansigt op rundt omkring i kommunens lygtepæle. Den 34-årige familiefar og kemiker, der flyttede til kommuinen for halvandet år siden, er nemlig ny spidskandidat for Enhedslisten i Allerød.

Den politiske interesse begyndte at spire, da han blev far og opdagede, at vores velfærdssamfund ikke altid fungerer, sådan som han ellers havde en forestilling om. For tre år siden blev han politisk aktiv i Enhedslisten på Østerbro, hvor han dengang boede sammen med sin hustru Denise og deres børn, som i dag er to, seks og ni år.

Politisk drive Da familien flyttede til Allerød, fortsatte engagementet sammen med de lokale Enhedslistefolk. Og så skete der noget. Partiets byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek meddelte, at han ikke genopstillede til KV21, og så var der pludselig brug for en ny spidskandidat.

- Jeg meldte mig som spidskandidat, og det fik jeg lov til. Jeg er glad for chancen, og det er heldigt, at jeg ikke skal vente i otte år på, at der bliver plads til det. Men jeg tror også, at jeg er den rigtige. Jeg har et stort, politisk drive. Jeg ved, hvor meget det kræver at lave politisk arbejde, og hvor lang tid det tager at opnå resultater, siger han og fortsætter:

- Man støder hovedet imod en mur mange steder, og hvis vi skal lykkes, skal vi overbevise andre. Det er der et stort arbejde i. Men jeg mærker også et stort engagement i afdelingen her i valgkampen.

Inde i sagerne Emil Ulrik Andersen har allerede været til et par valgdebatter, og han føler det ikke som en ulempe, at han kun kender de aktuelle, politiske sager udefra i modsætning til de fleste andre spidskandidater, som allerede sidder i byrådet.

- Jeg kender selvfølgelig ikke alle sportsklubberne, fordi jeg ikke selv har gået i dem. Men man kan læse sig til meget, og jeg sætter mig ind i tingene, så jeg føler mig godt forberedt. Derfor forstår jeg heller ikke, hvorfor Venstre, Socialdemokratiet, SF, R og Vores Allerød er så glade for det budget 2022, de har indgået. Det har for eksempel et efterslæb på 30 millioner kroner i forhold til vedligeholdelse af kommunale bygninger, siger han.

Ifølge Emil Ulrik Andersen er regnestykket, at der for at nå i mål med budgettet blev fjernet 10 millioner fra de ellers afsatte 30 millioner kroner til vedligeholdelse. Oven i det skal man lægge, at behovet reelt er på 50 millioner.

- Vi har rigtig mange bygninger, der trænger til at blive renoveret. Der er virkelig et stort efterslæb. Vores bygninger står og forfalder. Det kan alle, der har børn, se, siger Enhedslistens spidskandidat.

Han mener, det er et problem, at der stort set de sidste fire år har været et flertal med Venstre og Socialdemokratiet i spidsen.

- Det er en dysfunktionel konstellation. For Venstre vil ikke hæve skatten, samtidig med at Socialdemokratiet, SF og Radikale kæmper for at undgå, at der bliver skåret i velfærden. Hvor kan man så hente penge til velfærden henne?, spørger Emil Ulrik Andersen.

Ikke for enhver pris Han har selv tre mærkesager i forhold til det lokale, politiske arbejde, som han håber at blive en del af på byrådsplan efter nytår.

Udover bedre normeringer i daginstitutionerne og bedre forhold på ældreområdet er det klima og natur. Han mener blandt andet, at Allerød Kommune skal have et CO2-regnskab for alle anlæg og alle indkøb i kommunen.

- Forvaltningen laver en beregninger af ethvert forslag. Jeg vil gerne have et CO2-regnskab ved siden af, så de to bliver vægtet ligeligt, og så man kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. På den måde kan man også holde kommunen op på de beslutninger, der tages. Jeg tror, det vil være et stort skridt på vejen imod en CO2-neutral kommune, siger Emil Ulrik Andersen, som håber på Enhedsliste-indflydelse i den kommende byrådsperiode.

Men ikke for enhver pris.

- Vi bliver altid beskyldt for ikke at ville være med og stå at råbe på sidelinjen. Men vi kan ikke være med til et budget, der underfinansierer kommunens økonomi med 30 millioner. Det vil vi ikke. Vi vil heller ikke være med i studehandler. Vi kan være med i alverdens kompromiser, men der skal ordentlige ting på bordet, siger han.