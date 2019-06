Den lokale virksomhed Widex er en af dem, der har inviteret 7. klasses-elever indenfor i mini-praktik. Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Elever trækker i arbejdstøjet

Allerød - 17. juni 2019 kl. 09:39 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne uge har eleverne i 7.b på Kratbjergsskolen skiftet skoleskemaet ud med en tre-dages minipraktik hos blandt andet Widex, Ulstrup Plast, Man Energy Solutions og Carl Nielsen & Søn. Det sker som en del af projektet »Unge i praksis«, som Allerød-eleverne er de første i landet til at prøve. Formålet med projektet er at give eleverne mulighed for at opleve det faglærte arbejdsliv på egen krop og gøre dem opmærksomme på de muligheder, som en erhvervsuddannelse rummer. Og dermed give dem et bedre grundlag, når de på et tidspunkt skal vælge uddannelse.

Forud for minipraktikken har eleverne været igennem et særligt vejledningsforløb, som UU Sjælsø står for sammen med brancheorganisationerne Dansk Byggeri, Danske Maritime, Plastindustrien samt erhvervsskolerne NEXT og Nordsjælland. Forløbet har blandt andet budt på ekstra kollektiv vejledning og brobygning på en erhvervsuddannelse.

I minipraktikken har de oplevet, hvordan det, de har lært på de to dages brobygning på NEXT og Erhvervsskolen Nordsjælland, kan omsættes på en arbejdsplads.

- Vi ved af erfaring, at det at opleve hverdagen på en arbejdsplads har afgørende betydning for unges valg af uddannelse. Hvis vi gerne vil have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, skal de have mulighed for at opleve det. Vi husker sjældent det, vi har fået fortalt eller set, men en oplevelse glemmer vi aldrig. Derfor vil vi gerne give de unge gode oplevelser med erhvervsuddannelserne, siger programleder Mahtab Beigi fra UU Danmark, der med støtte fra Nordea-fonden har sat projektet i værk.

Projektet skal henover de næste tre år gennemføres af de lokale UU Centre i Allerød, Roskilde, Slagelse, Fredericia, Odder og Skanderborg Kommuner i samarbejde med en række brancheorganisationer og erhvervsskoler.

Målet med vejledningsforløbet er, at elever i 7. klasse får mere viden og flere erfaringer med erhvervsuddannelser og det faglærte arbejdsliv, så de har et bedre grundlag, når de en gang skal vælge uddannelse.