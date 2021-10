Elever på lokalt gymnasie fik en opsang

Unge Så blev der læst og påskrevet. Videnskabsjournalist og teknologiforsker Søren Hebsgaard udfordrede 1. G eleverne på Allerød Gymnasium med sit oplæg "Kunsten at fucke flere ting op på én gang". Foredraget var starten på diskussioner omkring brugen af mobiltelefoner og IT i undervisningen og hjemme. Undervejs i foredraget lod Søren Hebsgaard eleverne trække mobilen og svare på online spørgsmål vedrørende deres digitale vaner. Elevernes svar dannede grundlag for interessante drøftelser og talte sit tydelige sprog: Et stort antal elever mærker afhængigheden og erkender, at brugen af mobiltelefonen i fritid og undervisning fylder for meget. Over halvdelen af eleverne sover for lidt og flere ønsker at arbejde aktivt på at ændre fastgroede vaner. Søren Hebsgaard gav forskellige bud på forslag til handling og skød bolden tilbage til eleverne, så de på den måde selv opdager, hvad de kan gøre for at mindske afhængigheden.