Elever nok til en ekstra 0. klasse

Eleverne til det kommende skoleårs 0. klasser er fordelt. Blovstrød Skole er for første gang i mange år tilbage i tre spor.

Allerød - 07. januar 2021 kl. 06:26 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Alle ønsker om skolevalg opfyldes, når kommunens seks-årige efter sommerferien skal sige farvel til børnehaven og i stedet til at slå deres folder i folkeskolen. Det ligger fast, efter at Børne- og Skoleudvalget har taget stilling indskrivningen for skolestart i 2021.

- Det har vi valgt ud fra et politisk ønske om at kunne opfylde så manges ønsker som muligt, og vi skal efterhånden en del år tilbage, før vi gjorde noget andet politisk end det her, siger Nikolaj Bührmann (SF), der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

Intentionen om at opfylde flest ønsker betyder, at der efter sommerferien oprettes 13 0. klasser i kommunen i stedet for 12, som der har været de sidste to år.

I alt begynder 316 børn i skole i Allerød til august, og de fordeler sig på denne måde:

56 børn og tre klasser på Blovstrød Skole, 46 børn og to klasser på Lynge Skole, 60 børn og tre klasser på Lillevang Skole, 112 børn og fem klasser på Kratbjergskolen samt 32 børn på Allerød Privatskole. Derudover har 10 børn søgt skoler i andre kommuner.

Blovstrød vokser Noget der er værd at bemærke sig i den fordeling er, at der bliver oprettet tre nye 0. klasser på Blovstrød Skole.

- Blovstrød Skole vokser og ser for første gang i lang tid ud til at skulle have tre spor, siger Nikolaj Bührmann om skolen, der for nogle år tilbage var i decideret krise.

- Vi havde en enkelt år, hvor man valgte at lave en et-sporet årgang. Dengang sagde vi til os selv, at vi måtte se at få gang i noget udvikling, ellers ville det ikke holde på den lange bane. Det er lykkedes. Det nye normaltal for 0-6-årige i Blovstrød er 300. Når man fremskriver det til skolestart, betyder det, at der er brug for tre spor. Af samme grund har vi afsat penge til en udbygning af skolen, så den også på sigt kan rumme de tre spor, som befolkningsprognosen tilsiger.

Forskel i bymidten Af tallene kan man også se, at der er stor forskel på, hvor stor søgning der er til de to store skoler i bymidten, Kratbjergskolen og Lillevang Skole.

112 elever har søgt Kratbjergskolen, mens 60 børn har ønsket at begynde på Lillevang Skole. Udvalgsformanden mener dog ikke, at man kan se det som et tegn på, at den ene skole bliver foretrukket frem for den anden.

- For det første skal man være opmærksom på, at Kratbjergskolen er organiseret som to skoler (afdeling Engholm og afdeling Ravnsholt, red.) fra 0. til 9. klasse, mens Lillevang Skole er organiseret som én skole med en indskolingsafdeling på Skovvang og en udskolingsafdeling på Lillerød. Derudover er der også noget geografisk i det. Der har vist sig at være noget uhensigtsmæssigt i den struktur, man har valgt, som betyder, at der kan være længere til skole for de små elever i Lillevangs skoledistrikt, hvis de vælger dét distrikt, end hvis de vælger Kratbjergskolens. Fordi de skal til afdeling Skovvang, siger han.

Samme pris Havde politikerne valgt at reducere antallet af klasser i bymidten, kunne de have nøjedes med at danne fire større klasser på Kratbjergskolen. Det havde dog betydet, at man skulle afvise otte af de elever, som havde ønsket skolen.

Det bliver ikke dyrere for kommunen at oprette 13 klasser i stedet for 12.

- Vores tildelingskriterier går per elev, så det er kun et udtryk for, hvor pengene lander. Men det kan komme til at udfordre de enkelte skolers økonomi ment på den måde, at hvis de har flere små klasser i stedet for færre store, så har de brug for flere lærerkræfter, som skal dækkes for de samme penge, siger Nikolaj Bührmann.