Se billedserie Tre mobilfrie dage har været en udfordring for elever og lærere på Allerød Gymnasium. Kun 48 ud af godt 750 elever og lærere valgte at aflevere deres telefoner på mobilhotellet den første dag. På billedet her, der er helt mobilfrit, ses lærer Sofie Grønfeldt Mølgaard og eleverne Rebecca Hildebrand, Kira Jensen Hartz, Marcus Storr og Ellen Marie Steen. De har alle været gode til at lægge telefonen fra sig. Foto: Kim Rasmussen

Elever kunne ikke holde fingrene fra mobilen

Allerød - 26. april 2019 kl. 05:05 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag åbnede Allerød Gymnasium hotel. Et mobilhotel, hvor lærere og elever blev opfordret til at aflevere deres mobiltelefoner onsdag, torsdag og fredag, under gymnasiets projekt med mobilfrie dage.

På gymnasiet er der godt 750 elever og lærere, og onsdag morgen valgte 48 af dem at aflevere deres mobiltelefoner på hotellet. Torsdag var antallet af logerende på hotellet faldet til bare 12, og det blev derfor besluttet at lukke det ned for ikke at bruge ressourcer på en receptionist til at kigge efter mobiltelefonerne. De 12 indleverede telefoner blev i stedet taget med på kontoret, hvor der blev passet godt på dem. Og ved det nedlagte hotel ligger der nu en seddel, hvor der står. »Lukket på grund af manglende omsætning«.

Trods de meget få indleverede telefoner vil lærer Sofie Grønfeldt Mølgaard ikke kalde projektet en fiasko. For det har aldrig været et mål at løfte pegefingre eller tvinge nogen. Formålet har først og fremmest været at gøre elverne bevidste om, hvor meget de bruger deres mobiltelefoner - og til hvad.

- Jeg tror stadig på, at vi har sat tanker i gang hos både elever og lærere, også selvom der ikke er blevet afleveret så mange telefoner. Og det var det, der var hensigten, så jeg synes ikke, man kan kalde det en fiasko. Det er jo et eksperiment det her, og det er interessant at konstatere, at der er noget i os, som siger, vi vil ikke undvære vores telefon. Hvorfor er det sådan?, siger Sofie Grønfeldt Mølgaard.

Hun er medlem af det pædagogiske udvalg, der har taget initiativ til de mobilfrie dage onsdag, torsdag og fredag i denne uge.

- Det at der er så få, som frivilligt lægger telefonerne fra sig, siger noget om, hvor indgroet en vane det er at have sin telefon på sig, siger Kira Jensen Hartz, der går i 3.g på Allerød Gymnasium.

Hun afleverede ikke selv sin telefon onsdag morgen. Den lå i tasken, som den plejer, og det synes hun fungerede meget fint. Men hun har heller aldrig brugt sin telefon voldsomt meget.

- Jeg bruger mest tid på Instagram. Blandt andet for at få inspiration til ting, jeg gerne vil blive bedre til, for eksempel yoga. Men den tid, jeg bruger på Instagram, giver mig mindre tid til at øve på de ting, jeg gerne vil være god til. Det er jeg blevet bevidst om efter det her forløb, siger Kira Jensen Hartz og fortsætter:

- Førhen har jeg også gjort forskellige ting. Jeg har for eksempel ikke Facebook-app'en på min telefon, jeg får ikke notifikationer på min telefon, og jeg har armbåndsur, så jeg ikke behøver at tjekke klokken på telefonen. Men nu planlægger jeg mit mobilforbrug og tager for eksempel en halv time, hvor jeg svarer på mails, og så tænker jeg over, at der er et formål med mobilforbrug. Jeg tager telefonen op nu, fordi jeg skal svare på en besked fra min mor. Og mine venner ved efterhånden godt, at jeg ikke er sur, fordi jeg ikke svarer lige med det samme, siger hun.

