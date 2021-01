Elever får næsten fuldt skoleskema derhjemme

- Nikolaj Rachdi Bührmann (SF), der er formand for Børne- og Skoleudvalget, er glad for, at det kan lykkes med så meget virtuel undervisning i perioden.

- Vi har jo efterhånden opbygget en del erfaring med at lave fjernundervisning. Derfor glæder det mig, at det kan lade sig gøre at lave fjernundervisning, som minder om de timetal, børnene normalt har, og at langt størstedelen kan foregå virtuelt. Jeg ser desuden frem til, at vi kan få yderligere værdifuld læring i forhold til brugen af online-undervisning. Jeg ved, at alle vores medarbejdere vil gøre alt, hvad de kan for at lave en god undervisning under disse særlige vilkår, siger han.