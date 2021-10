Se billedserie Direktør for Remco Ressourcecenter Kristian Lund Johansen viser planerne for området frem til blandt andet borgertalsmand Thomas Frisch (tv.) og repræsentanter fra Lynge Overdrev Vandværk og Furesø Vandværk.

Ekstra opmærksomhed om grundvandet under erhvervsområde

I sidste uge mødtes direktøren for Remco Ressourcecenter med bekymrede naboer og repræsentanter fra de lokale vandværker.

Allerød - 07. oktober 2021

Bekymringerne omkring erhvervsområdet i Farremosen, som rummer tung industri i klasse 6 og 7, fortsætter, nu hvor nye virksomheder er i fuld gang med at etablere sig.

Bekymringerne handler primært om grundvandets sikkerhed, samt om hvor meget støj, støv og lugt erhvervsområdet vil generere.

I sidste uge mødtes nogle af de bekymrede med Kristian Lund Johansen, der er direktør for Remco Ressourcecenter.

Centeret er en del af Gilleleje Transports kommende aktiviteter på området, som også tæller lastbilværkstedet Nordsjællands Diesel samt SCT Transport.

Ressourcecenteret skal, når miljøgodkendelsen er i hus, rense jord og knuse beton på en del af Farremosens område.

Overvågning af vand På mødet kom samtalen hurtigt til at dreje sig om, hvorvidt aktiviteterne på stedet på sigt kan få en betydning for grundvandet. Det afviste Kristian Lund Johansen blankt.

- Jeg vil gerne på det kraftigste understrege, at der ikke kan sive noget ned her. Det er en rent hypotetisk diskussion. Remcos grund bliver reelt som et badekar med en membran nederst, to dræn og øverst en tæt belægning af asfalt. Hovedformålet med det er, at der overhovedet ikke kommer noget vand ned til undergrunden, sagde han og tilføjede:

- Hvis der alligevel skulle være en udsivning, kan vores monitoreringsdræn afsløre det.

Borgerne var nu alligevel bekymrede. Blandt andet fordi det ikke er blevet undersøgt, hvilken vej grundvandet under Farremosen løber.

Derfor ved man ikke, om eventuelt forurenet vand vil løbe mod Lynge Overdrev Vandværks område eller Furesø Vandværks, hvis uheldet er ude.

- Der er ikke blevet lavet de boringer, som skal til for at undersøge, hvilken vej vandet løber. Og fordi der ingen undersøgelser er, er de oplysninger, vi har lige nu, ekstremt usikre. Der er ingen, som ved, hvad der ligger hernede under. Derfor vil vi gerne i dialog med jer om det her. En monitoreringsboring mod vores vandværk vil betyde, at man kan se, hvis der begynder at ske noget. Det er den ultimative backup, sagde Søren Hvilshøj fra Lynge Overdrev Vandværk.

Ikke noget problem Remcos og SCTs miljøchef Stine Waller, der også deltog på mødet, fortalte, at der allerede er aftalt med kommunen, at der skal laves to monitoreringsboringer ved Nymøllevej mod Furesø Vandværk.

På mødet åbnede både hun og Remco-direktøren op for, at det ikke vil være noget problem for virksomheden at lave en ekstra boring mod Lynge Overdrev Vandværk.

- Hvis I vil være trygge ved en ekstra boring, undersøger vi gerne det. Vi prøver faktisk på at bygge det her så sikkert som muligt, og vi har ingen problemer med at lave en boring til mod Lynge Overdrev Vandværk, hvis det er det, der skal til, sagde Kristian Lund Johansen.

Et løfte, som han efterfølgende har bekræftet.

- Vi sætter gerne en boring mere for at tilfredsstille vandværkerne. Ifølge Allerød Kommune er de ikke enige om, hvordan vandet bevæger sig. Så jeg håber, dette tiltag skaber tryghed. Uagtet at jeg mener, det er utopi, at der kan ske nedsivning, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Fra Lynge Overdrev Vandværks side skaber den ekstra boring tryghed.

- Jeg vil ikke være bekymret i forhold til grundvandet, hvis man laver den ekstra monitoreringsboring, sagde Søren Hvilshøj på sidste uges møde.

Fortsat bekymring Naboer og borgere er trods det, de beskriver som en god dialog, og løftet om en ekstra monitoreringsboring fortsat bekymrede.

- Området her gør mig nervøs som borger i byen, fordi vi har de erfaringer med Pankas, som vi har. Vi bliver lovet det ene og det andet og det tredje, uden at det bliver overholdt. Problemet med grundvandet er, at man først finder ud af det 10 år efter, hvis det er forurenet. Og så er det jo for sent, siger Peter Gram-Nielsen, der er engageret i borgergruppen "En grøn kommune går i sort".

- Der er to bekymringsområder for mig. Det ene er grundvandet, det andet er støj, støv og alt det der. Remcos aktiviteter er alt sammen noget, der har det med at støve, lugte og larme, og jeg synes stadig ikke, at vi skal have det her anlæg, siger talsmanden for borgergruppen, Thomas Frisch, som også deltog på mødet.