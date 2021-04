Byrådspolitikerne har nu endeligt vedtaget at tilføre kommunens byggesagsbehandling tre ekstra årsværk. Arbejdet med de ekstra ansættelser er dog allerede i gang. Foto: Allan Nørregaard

Ekstra ansatte til byggesags-behandlingen bekræftet

Byrådet har nu vedtaget at ansætte tre mand til kommunens hårdt belastede byggesagsbehandling.

Ansættelsesproceduren er allerede i gang, men på det seneste byrådsmøde blev beslutningen om at ansætte tre ekstra mand til kommunens byggesagsbehandling endeligt vedtaget.

Den eneste, der stemte imod, var Vores Allerøds Viggo Janum, der ikke mente, at man skulle ansætte ekstra medarbejdere, når kommunens administration ikke direkte havde bedt om det.

"Jeg ser det her som primært en ledelsesopgave i forvaltningen. Ledelsen har ikke bedt om ekstrabevillinger. Det synes jeg, vi skal lytte til," sagde han blandt andet på byrådsmødet.

"Jeg er uenig med Viggo. Det viser ansvarlighed at tilføre ressourcer," sagde Lisbeth Skov (V).

"Jeg vil starte med at sige til Viggo: Vi er ledelsen. De 21 byrådspolitikere, der er tjekket ind (til det online byrådsmøde, red.). Vi har alle det politiske ansvar for det, der er sket. Det ville klæde alle at påtage sig det. Det bør man gøre, uagttet om det handler om byggesager eller farremosen, eller hvad fanden det handler om," sagde han.