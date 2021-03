Ejer vil have vandski i populært naturområde

Skal der være mulighed for at stå på wakeboard og vandski i Lynge Grusgrav? Ja, mener Rasmussen Events, som tirsdag havde foretræde for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget for at præsentere sine tanker. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Rasmussen Events vil gerne anlægge en kabelbane til vandski og wakeboard i en af søerne i Lynge Grusgrav. Forvaltningen skal undersøge de planmæssige forhold.

Allerød - 10. marts 2021 kl. 06:57 Af Anne-Mette Rasmussen

Står det til Rasmussen Events, der ejer størstedelen af Lynge Grusgrav, skal der laves en kabelbane til vandski og wakeboard i grusgraven. Tirsdag havde repræsentanter foretræde for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget for at præsentere idéen for politikerne.

- Vi har nogle tanker om at lave en kabelbane til vandski og wakeboard i grusgraven. Det er ikke et stationært anlæg, men noget man kan sætte op og tage ned igen. Så det syner ikke af så meget. Derudover kører banen på strøm, så der ikke er nogen støj, fortæller Hans Henrik Klovborg, der er direktør i City Property Holding A/S, som styrer de juridiske enheder efter Michael Henriksens dødsbo. Herunder Rasmussen Events.

- Der er tre søer i grusgraven, og det skulle så foregå i en af de små søer, ikke i den store. Vi vil ikke lave nogen aktiviteter ved den, for det er der, der er mest dyreliv og natur rundt om, så den vil vi gerne passe på. Vi er opmærksomme på, at der er mange hundeluftere og andre brugere, som er glade for at gå i området, og det vil vi gerne respektere, siger Hans Henrik Klovborg videre.

Attraktion for alle Med sig til mødet havde han Mikkel Nyman Larsen, der selv er wakeboard-entusiast og tidligere har arbejdet med et lignende projekt i Fredensborg, som dog ikke blev til noget.

Nu afventer de politikernes stillingtagen.

- Der er en proces, som skal køre, så nu lader vi det politiske liv arbejde. Hvis man politisk set synes, det er en god idé, er vi klar til at gå videre, når vi kan få tilladelserne, siger Hans Henrik Klovborg, som mener, vandsport i Lynge Grusgrav kan blive en attraktion.

Han håber, at aktiviteten i givet fald kan etableres i samspil med det lokale foreningsliv, for eksempel ved at lave en wakeboardforening.

Ikke begejstret På mødet lyttede politikerne til tankerne. Og Rasmus Keis Neerbek fra Enhedslisten var ikke begejstret for det, han hørte.

- Jeg mener, at området skal være frit tilgængeligt og komme de lokale til gode. Hvis man går denne her vej, bliver det tilgængeligt for dem, der betaler, og jeg bryder mig ikke om, hvis området skal være et kommercielt foretagende, siger han og tilføjer:

- Der er mennesker med mange forskellige interesser, som gerne vil nyde vores rekreative arealer. Lige præcis sådan et anlæg her, med hvad det fører med sig af trafik og behov for parkering, vil virke forstyrrende for alle andre. Det vil være meget dominerende, og det er absolut ikke den vision, jeg har for, hvordan det område skal udvikle sig.

Forskellige hensyn De øvrige udvalgsmedlemmer var umiddelbart mere positivt indstillet.

- Vi andre udtrykte en positiv interesse, og beslutningen blev, at vi beder forvaltningen se på de planmæssige forhold i forhold til et eventuelt projekt. Er det overhovedet noget, der kan lade sig gøre, hvis man gerne vil det? Der skal vi se på alt fra trafik til naturforhold for at se, om det giver mening, siger udvalgsformand Miki Dam Larsen (S).

- For egen regning kan jeg sige, at jeg da er nysgerrig efter, om vi kan få de forskellige hensyn til at gå op. Hvis det kan etableres på en måde, der ikke forstyrrer naturen, vil det være meget attraktivt at have et område med sådanne muligheder. Ikke mindst for unge, men også for Lynge som helhed.

Miki Dam Larsen understreger, at der endnu ikke er truffet nogen beslutninger.

- Hvis vi vurderer, at det er muligt, og at der er en interesse for det, skal der selvfølgelig også være en borgerinddragelse af, hvordan det kan lade sig gøre, siger han.