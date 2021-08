Se billedserie Billedet er fra en af teaterets nyere forestillinger »De hovedløse«. Den handler om De gule veste i Frankrig. På billedet er det Malin Rømer Brolin-Tani som Marie Antoinette samt Henrik Prip og Kasper Dalsgaard (bagerst). Foto: Allan Nørregaard

Egnsteatre er blevet en del af det etablerede teaterliv

Egnsteatrene har været igennem en stor udvikling siden deres udspring i begyndelsen af 1970'erne. I dag er de karakteriseret ved høj kvalitet og lokal forankring.

Allerød - 14. august 2021 kl. 15:06 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Et mindre teater udenfor de fire store teaterbyer København, Aarhus, Aalborg og Odense, som modtager støtte fra stat og kommune, er definitionen på et egnsteater. Der findes omkring et dusin af dem på Sjælland, og udover Mungo Park kan blandt andet nævnes Bellevue, Odsherred Teater og Hamletscenen i Helsingør.

Forudsætningen var gruppeteatrene, der rejste rundt i landet og ofte spillede børneteater. I 1979 kom støtte til egnsteatre med i Teaterloven og senere ændringer har blandt andet stillet krav om, at et egnsteater skal have en fast scene.

- Med tiden kommer egnsteatrene således til at forankre sig mere i lokalområderne. Og i takt med det har lokalpolitikerne og egnsteatrene i høj grad fået en forståelse af, hvad der skal til for at skabe et godt samarbejde i lige præcis deres område. Kommuner og teatre har fået en meget bedre dialog, og i dag har egnsteatrene typisk en bevidsthed om, at de udover at producere forestillinger også indgår i et kulturliv i lokalsamfundet på mange leder og kanter, siger Stig Jarl, der er lektor emeritus i Teater- og Performancestudier ved Københavns Universitet.

Høj kvalitet For at sikre kvaliteten, skal det godkendes af Kunstfonden, hvis en kommune ønsker at etablere et egnsteater.

- Et egnsteater skal levere professionel scenekunst, siger Stig Jarl.

Og det er da også høj kvalitet, som egnsteatrene leverer i dagens teater-Danmark.

- I 80'erne var der i store dele af det etablerede teatermiljø ikke meget respekt for egnsteatrene. I dag er det ikke usædvanligt, at en skuespiller arbejder i en periode på et egnsteater og en periode på et landsdelsteater. Instruktørerne arbejder også begge steder, og der er en helt anden synergi imellem teatrene. Kvaliteten af det, der laves på egnsteatrene i dag, er lige så god som på de store teatre, og egnsteatrene er blevet en del af det etablerede teaterliv, siger Stig Jarl og tilføjer:

- Og noget af det egnsteatrene kan, som de større teatre har sværere ved, det er at arbejde med ny, dansk dramatik.