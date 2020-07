Eftersøgning: Tilkaldt helikopter blev sendt hjem inden ankomst

Nordsjællands politi har udsendt en meddelelse på Twitter, at man

søndag morgen klokken 4.22 havde tilkaldt en helikopter til at bistå en eftersøgning i Blovstrød. Der var ingen grund til bekymring for borgerne. Hjælpsomme sjæle blev også bedt om ikke at komme til området af hensyn til hundenes arbejde på jorden.

Ti minutter efter udsendelse af beskeden fandt politiet vedkommende person i god behold og kunne dermed sende helikopteren hjem inden ankomst.