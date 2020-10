Efterårsbillet blev revet væk

Syv af Lillerøds butikker samt Allerød Bio var på efterårsbilletten. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Allerød - 23. oktober 2020 kl. 07:01 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Pomfritter, vaffelis, flødeboller og forårsruller. Efterårstid er smovsetid. I hvert fald for de børn der fik sikret sig en af de eftertragtede efterårsbilletter. Med en sådan i hånden kunne de nemlig henover efterårsferien opsøge syv af Lillerøds butikker og få udleveret lækre sager mod at få et kryds i kalenderen.

Efterfølgende kunne de så tage noget af det med i Allerød Bio, for billetten gav nemlig også adgang til en biftur. Billetten var en stor succes, og det begrænsede oplag blev hurtigt udsolgt.

"Faktisk var der en større efterspørgsel, end vi havde billetter, så vi er rigtig glade for opbakningen og selvfølgelig kede af, at nogle måtte gå forgæves," siger Lene Krogh, formand for Allerød Handelsforening, der står bag billetten.

Ifølge formanden har det ikke kun været børnene, der har været glade for billetten.

"Der har været rigtig god respons fra forældrene, der synes, at det er fedt, at vi laver noget for børnene i ferien," siger Lene Krogh.

Grundet succesen arbejder handelsforeningen op til jul på et nyt koncept med en form for julebillet.