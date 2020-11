Efter uro på station: Politiet leder efter bande af lommetyve

En gruppe unge udenlandske drenge skabte mandag aften uro på Allerød Station, og det fik 19.23 en borger til at anmelde politiet om, at drengene forsøgte at stjæle fra jakkelommerne på de personer, som opholdt sig på stationen. En patrulje kørte til stedet, hvor de unge drenge dog ikke længere befandt sig, og de var heller ikke mulige at udfinde i området, oplyser Nordsjællands Politi, som har oplyst følgende beskrivelse af tre af drengene, uden at angive, hvor mange det drejer sig om i alt: