Efter urimelige ventetider: Flere penge på vej til byggesager

Byggesagsbehandlingen halter i Allerød, hvor ventetiden er urimelig lang. Men nu er der penge på vej til flere ansatte på området.

Allerød - 09. marts 2021

1,2 millioner kroner og i omegnen af et par nye medarbejdere er på vej til området for byggesagsbehandling i Allerød. Det sker, efter at borgerne har oplevet meget lange ventetider på behandling af selv simple byggesager.

- Vi skal have reduceret sagsbehandlingstiden både for borgere og private. Det er helt tydeligt, at der har været for få ansatte på området. Derfor har jeg taget initiativ til, at der kan ansættes flere medarbejdere. Jeg har sagt til forvaltningen, at den godt kan gå i gang med at lave stillingsopslag, for vi skal have flere hænder på området, siger borgmester Karsten Längerich (V).

Han har altså allerede sat forvaltningen i gang med at skrive jobopslag, selvom pengene endnu ikke er bevilget.

- Bevillingen af de 1,2 millioner afventer den politiske behandling i Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget i dag samt i byrådet sidst på måneden, siger borgmesteren, som regner med, at der vil være bred opbakning til forslaget.

Christians garage Frederiksborg Amts Avis skrev tidligere på året om Christian Lundmand, der efter halvandet års ventetid endnu ikke havde fået svar på, om han må bygge en garage ved sit rækkehus på Frugtlunden i Blovstrød.

- Jeg havde aldrig i mine vildeste drømme forestillet mig, at det kunne være så svært at få et svar fra en kommune på så simpel en ansøgning. Jeg har i mange omgange forsøgt at komme i kontakt med afdelingen. Jeg har ringet og skrevet og flere gange fået at vide, at nu ville min sag komme øverst i bunken, for sagsbehandleren kunne godt se, at det ikke kunne være rigtigt. Den var faldet imellem to stole, og nu skulle de nok tage sig af den. Men der er så ikke sket noget, sagde han i januar måned, da avisen talte med ham.

Christian Lundmands historie er ikke enestående, og derfor skal der altså nu tilføres ekstra midler til området. Det har udover for få medarbejdere været lagt ned af overgangen til nyt it-system, boom i antallet af ansøgninger samt et nyt og svært forståeligt bygningsreglement.

- Jeg tror, alle kommuner oplever, at det vælter ind med sager. Samtidig er lovgivningen blevet mere kompliceret, og der bliver flere og flere ting, kommunen skal undersøge, siger Karsten Längerich.

Af sagsfremstillingen fremgår det blandt andet, at der var 15 procent flere sager i 2020 end i 2019. Samt at 50 procent af sagerne i dag er forespørgsler, der kræver ressourcer, som ellers ville blive brugt på reel sagsbehandling.

En undersøgelse, som Kommunernes Landsforening lavede i efteråret, viser da også, at 84 procent af landets kommuner oplever, at det nye bygningsreglement har øget sagsbehandlingstiderne.

Men samtidig slås det fast, at der i Allerød er væsentlig flere sager per sagsbehandler, end der er i nabokommunerne.

Hvis tillægsbevillingen på 1,2 millioner kroner går igennem sammenholdt med en række andre indsatser på området, anslår forvaltningen, at den gennemsnitlige sagsbehandling kan ændres til 10 uger for sager uden dispensation samt to-tre måneder ekstra for sager, som kræver dispensation eller en helhedsvurdering.