Efter tvungen corona-lukning: Jeg har tabt for meget på det her

Allerød - 25. januar 2021

"Det er en lidt trist tid, men jeg har tabt for meget på det her".

Sådan siger 48-årige Kenth Eskerod fra butikken Electronic Care på M.D. Madsensvej 9, som han netop har lukket ned for bestandigt efter fire år i Lillerød.

Coronaåret startede ellers udemærket, men siden er det kun gået en vej, og det kunne ikke holde i længden for butikken, der blandt andet reparerede telefoner, solgte diverse kabler samt havde festudlejning af højtalere og lysudstyr.

"I starten skulle folk have reparationer, men da jeg ikke har en hjemmeside, og regeringen begyndte at sige, at man skulle handle på nettet, så blev det svært. Alle de der covers og kabler, som folk hele tiden skal have udskiftet, det gjorde de nu på nettet. Alt i alt har jeg haft et kæmpe underskud sidste år," siger Kenth Eskerod og fortsætter:

"Alene i december havde jeg en tilbagegang på 65 procent. Der var lige to dage, hvor storcentrene var lukkede, og vi ikke var, hvor det gik okay, men da var det for sent," forklarer han.

Ville ikke belåne huset

Han kommer ikke ud med en stor gæld, men for at fortsætte skulle han have lånt penge med sikkerhed i hans hus, og det var han ikke klar til. Men han kommer til at savne kunderne.

"Jeg har haft mange gamle kunder, som jeg har hjulpet med reparationer. De har fortalt mig, hvor kedeligt det er, at jeg nu lukker, og jeg har blandt andet fået mange søde sms'er. Så det er det personlige, ikke det økonomiske, der gør ondt," siger han.

Han har forståelse for nedlukningen af samfundet generelt, men han syntes ikke, at nedluknigen er sket på en fair måde over for en virksomhed som Electronic Care.

"Jeg synes, det er unfair, at en virksomhed som Bilka kan holde åbent og sælge elektronik, mens jeg ikke kan. Man lukker noget og ikke noget andet. Og det er jo ikke hernede, hvor vi har én kunde ad gangen og står bag en plexiglasrude med mundbind på, at man bliver smittet. Så på det område er jeg ikke imponeret over regeringen", siger han.

Han ved endnu ikke, hvad fremtiden bringer, men det bliver nok noget inden for telefoner på den ene eller anden måde, fortæller han.