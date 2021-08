Efter to års arbejde: Ønsker tydelig prioritering af bofællesskaber

Jakob Høgsbro og Lisette Thamdrup (th.) ses her sammen med Inge Hansen. De er alle med i Bofællesskabsgruppen i Allerød. Gruppen har inviteret til offentligt møde den 1. september, hvor alle interesserede er velkomne. Foto: Kenn Thomsen

Bofællesskabsgruppen i Allerød inviterer alle interesserede til offentligt møde for at sætte endnu mere fokus på nye boligformer i Allerød.

I et års tid har Bofællesskabsgruppen i Allerød holdt møder med udviklere af bofællesskaber og haft drøftelser med politikere og forvaltning. Nu inviterer gruppen til det, den kalder »et offentligt interessemøde« om bofællesskaber i Allerød Kommune.

- Vi drømmer stadig om en hverdag, der glider lidt lettere, om mere samvær der ikke er planlagt lang tid i forvejen, om at maden står på bordet i hverdagene, selvom man selv kun står for maden få gange om måneden, om at blive beriget af andre indfaldsvinkler end ens egne, måske et fedt værksted eller morgensang. Det, mener vi, kan realiseres i et velfungerende bofællesskab, siger Jakob Høgsbro, der er en af initiativtagerne til mødet.

Tydelig prioritering Allerød Kommune sender snart en ny kommuneplan i høring, og i udkastet er der kun en mindre omtale af bofællesskaber, selvom alle partierne har talt varmt for etablering af disse.

Og ifølge bofællesskabsgruppen er der behov for en klarere og mere tydelig prioritering af bofællesskaber som boform, som det er sket i nabo-kommunerne. Det skal gerne være med reservation af mulige grunde, da Allerød ikke har ret mange byggegrunde tilbage.

- Hvis det skal lykkes, skal det konkretiseres og prioriteres fra kommunens side. Vi ønsker at følge op på den overvældende tilslutning til interessemødet om bofællesskaber i sommeren 2019, hvor mere end 250 dukkede op på trods af, at mødet blev afholdt i sommerferien. Desuden oplever vi, at der er et stort ønske og behov for flere typer bofællesskaber. Vi vil gerne hjælpe med at skabe relationer mellem de interesserede og nøglepersoner for andre typer bofællesskaber, siger en anden af initiativtagerne Lisette F. Thamdrup.

Flere modeller Det nye møde holdes den 1. september fra 19.30 til 21.30 på Allerød Bibliotek.

Der vil først være en generel information om med status på gruppens arbejde, og hvad der kan ske fremover. Borgmester Karsten Längerich (V) kommer også og fortæller om Kommuneplan 2021.

Derefter er det planlagt at gå ud i grupper efter interesser.

Der bliver fire grupper, hvor der bliver gået i dybden med forskellige, konkrete bofællesskabs-projekter i Allerød Kommune. Grupperne faciliteres af nøglepersoner i forhold til et projekt i Lynge, et lejer-baseret bofællesskab i Lillerød, et senior-bofællesskab i Blovstrød og et for blandede aldre, hvor det endnu ikke vides, om det bliver i Lillerød eller Blovstrød.

Der er ingen tilmelding, men bofællesskabsgruppen opfordrer til, at man kommer i god tid, da der er begrænsede pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet.

Der bliver budt på hjemmebag, men man skal selv medbringe kaffe eller andre drikkevarer.

Hvis man vil læse mere om gruppens arbejde inden mødet, kan man gøre det i Facebookgruppen »Bofællesskaber i Allerød«