En udviklers ønske om at bygge på Frederiksborgvej 25 førte til et verbalt slagsmål på byrådsmødet torsdag aften. Foto: Allan Nørregaard

Efter splittelse: - Jeg er meget skuffet

Kan man dispensere fra en lokalplan, der blev vedtaget for blot fire måneder siden?

Allerød - 22. januar 2021 kl. 06:24 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Ejeren af ejendommen Frederiksborgvej 25 på hjørnet af Frederiksborgvej og Kollerødvej ønsker at bygge nyt på matriklen, der i folkemunde er kendt som »Bankhjørnet«. Kommunen har modtaget tre forslag til nyt byggeri, som alle tre kræver dispensation for at kunne sættes i søen.

To af dem i form af en tilladelse til at bygge højere end fastsat i den nye lokalplan for bymidten fra sidste år. Det tredje kræver, at der gives tilladelse til at bygge et parcelhus på en grund, der i dag fungerer som parkeringsplads.

Men Konservative mener ikke, der skal gives dispensationer til en lokalplan, der er så ung.

- Vi har sendt denne sag i byrådet, fordi vi sidste år i september måned vedtog en ny lokalplan for bymidten. Derfor skal vi selvfølgelig ikke allerede nu begynde at dispensere og ændre, sagde Martin Wolffbrandt (K) på byrådsmødet torsdag aften.

At de øvrige partier alligevel er indstillet på at give dispensation skyldes, at der i forslaget samtidig gives mulighed for at lave en højresvingsbane i krydset, og på den måde kan man slippe af med et træls problem i bymidte-trafikken.

- Det vil give en bedre trafikafvikling på et problematisk sted, hvor der allerede nu er trafikpropper i myldretiden. Derfor er en svingbane meget ønskværdig, og der er ikke plads til den, med mindre et nyt byggeri rykkes en lille smule længere tilbage fra vejen, sagde borgmester Karsten Längerich (V) efter Økonomiudvalgets møde i sidste uge.

Hvad er problemet? Som formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (TEPMU) har Miki Dam Larsen fulgt både lokalplan og byggeforslag hele vejen.

Han er helt uforstående overfor Konservatives modstand imod en dispensation.

- Det er interessant, at vi har en udvikler, der vil lave et pr0jekt, som rent faktisk muliggør en svingbane på et sted, hvor vi har problemer med trafikken. Hvis ikke der er en udvikler, som vil lave det, får vi ikke den svingbane. Dispensationer er ikke at det onde. Det er et værktøj, der kan give muligheder. Vi får med denne dispensation et byggeri, der sikrer muligheden for bedre trafikafvikling. Hvad er problemet? Det savner jeg at få at vide her. Og jeg håber, at flertallet i byrådet vil se pragmatisk og positivt på det her., sagde han på byrådsmødet

Lisbeth Skov (V), der også sidder i TEPMU, var på linje med sin udvalgsformand.

- Jeg er fuldstændig enig i, at det er en balancegang med dispensationer. Men her er der tale om, at vi får muligheden for en højresvingsbane, der kan lempe trafikken nemmere igennem. Vi bygger hverken højere eller grimmere, så det er simpelthen en rigtig god idé det her, sagde hun.

Formålsløs stædighed - Problemet med det her er selvfølgelig, at ændrer vi på aftalen (lokalplanen, red.) allerede nu, kan vi jo risikere at skulle ændre den igen alle mulige andre steder, sagde Martin Wolffbrandt som forklaring på Konservatives standpunkt.

Den stillede dog ikke udvalgsformanden tilfreds.

- Jeg efterlyser stadig en konkret begrundelse. Helt ærligt, jeg forstår det ikke. Det virker som en komplet formålsløs stædighed. For hvis skyld er Konservative imod? Hvem gavner det? Hvem skader det at give dispensation?, sagde Miki Dam Larsen, der ikke følte, at han fik svar på sine spørgsmål.

- Jeg må konstatere, at man ikke kan komme med en konkret begrundelse. Jeg er meget skuffet over, at der ikke kan skabes enighed om det her.

Bortset fra Konservative, der har fem byrådsmedlemmer, var der enighed om, at en dispensation er en god idé i dette tilfælde.

- Med det her forslag opnår vi en bedre løsning på matriklen end i dag. Det her ér en god løsning, og den går vi efter, sagde Viggo Janum fra Vores Allerød.

Rasmus Keis Neerbek fra Enhedslisten var enig.

- Alfa og omega for os er, at byggehøjden ikke bliver højere. Højresvingsbanen er e forudsætning for denne her løsning, og på den måde giver man lidt og tager lidt. For os er det ikke en generel åbning for dispensationer. Det kan jeg godt love, sagde han.

- Vi stemmer også for, fordi vi ikke kan se, at nogen stilles ringere ved, at vi giver dispensationen, sagde Merete Them Kjølholm fra Radikale Venstre.