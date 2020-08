Efter personlige angreb: Pankas lukker lugte-hotline

Efter knap to måneder lukker Pankas nu sin lugte-hotline. Den direkte telefonlinje til driftslederen på fabrikken blev oprettet, for at borgerne kunne ringe til virksomheden, når de oplevede lugt-gener.

- Der er ikke så mange, der har brugt den. Og vi har oplevet, at et par af dem, der har ringet ind, er blevet meget personlige og ubehagelige overfor driftslederen. Vi synes ikke, der er nogen grund til, at vi har en drøftelsen med de borgere i området, for det kommer der ikke noget godt ud af, siger David Bredahl og tilføjer: