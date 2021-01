Se billedserie Bjørli Lehmann er verdenskendt i Allerød og er med i TV2-programmet 1 døgn, 2 hold, 3 dyr. Foto: Kim Rasmussen

Efter næsten 24 år: Bjørli siger farvel og tak

Allerød - 29. januar 2021 kl. 07:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

En allerød-æra slutter med udgangen af januar, når 66-årige Bjørli Lehmann går på pension og stopper som leder af Vestre Hus Børnenaturcenter efter næsten 24 år.

"Bjørli", som hun kendes som blandt mange store og små, blev for alvor kendt ud over kommunegrænserne med sin deltagelse i TV2-programmet, 1 døgn, 2 hold, 3 dyr, men i Allerød har hun været verdensberømt længe. Det skyldes ikke mindst hendes evne til at skabe begejstring for naturen, som især er kommet allerøds mindste til glæde de sidste små to et halvt årtier. Har man gået på daginstitution eller skole i Allerød de sidste 23 år, har man med stor sandsynlighed besøgt Bjørli på Vestre Hus (eller bare "Bjørlis hus" eller "hos Bjørli", som mange siger), enten til Grøn Dag eller ved andre lejligheder, og derfor er det nok også de fleste, der har været småbørnsforældre (og måske også bedsteforældre?) i den periode, der i hvert fald har hørt om hende.

Hun er let genkendelig med sine hatte og ofte sjove øreringe, der kan være små svampe eller andre skov-ting, og i mange år var det også let at spotte hende i gadebilledet, når hun kørte rundt i kommunen i sin meget natur-pyntede bil, som hun dog har måtte skifte ud til en, der endnu ikke når den gamle i pyntestandard.

"Men jeg håber stadig børnene vil vinke til mig i min bil, så må jeg få gjort noget mere ved udsmykningen," siger Bjørli Lehmann, da Allerød Nyt møder hende i Vestre Hus blandt virvaret af udstoppede dyr, herunder en hav- og en kongeørn, et kæmpe indtørret hvepsebo og meget meget andet natur-agtigt indretning.

Naturvejleder og biolog Bjørli Lehmann er en af de personer, hvor arbejde og hobby ofte går i et.

Er man med i Facebook-gruppen "Vestre hus længe leve" kan man følge hendes opdagelser i skoven og ikke mindst fortællinger om, hvad det er, hun opdager. Gruppen er desuden blevet en slags moderne naturbrevkasse, hvor folk ligger billeder op af ting, de finder i skoven og spørger Bjørli Lehmann, hvad det er.

"Det er sjovt at finde nye arter, og jeg håber, jeg kan få flere til at lede efter dem," siger hun.

Ser fremad Det er da også svært at forestille sig, at der bliver særligt meget mere slid på sofaen hjemme hos Bjørli Lehmann, bare fordi hun nu går på pension. Faktisk ser hun frem til den nye tilværelse.

"Det bliver dejligt at stoppe. Især de seneste år har jeg synes, at jeg har manglet tid til at dykke ned i tingene, jeg finder. Jeg vil gerne ligge ude i en træstamme og grave svampedyr frem, og jeg glæder mig til at sidde foran mit mikroskop i mit sommerhus (i Børstingerød Mose, red.)og undersøge dem nærmere," siger hun.

Bjørli er blevet afløst af 35-årige Judith Annette Sølvkjær, der er Vestre Hus' nye leder. Foto: Kim Rasmussen

Hun er dog ikke færdig med naturformidling. Hun vil gerne lave mere tv, og så forestiller hun sig også at begynde at lave foredrag, hvilket hun har fået mange henvendelser om.

"Jeg kunne godt tænke mig at lave noget for voksne. Jeg har ikke den samme motivation for at gå ud og finde en bænkebidder sammen med børnene. Jeg har ikke helt det samme drive. Det har Judith til gengæld, og derfor er det perfekt timing, at hun nu overtager," siger Bjørli Lehmann om hendes afløser, Judith Annette Sølvkjær.

Hun regner også med, at der er bøger på vej med hende som forfatter eller medforfatter.

"Jeg bruger al min tid på at finde gode historier - så skal de også ud," siger hun.

Penisfægtning blandt fladorme Som de gode formidler hun er, er et af hendes specialer noget, der virkelig sælger: sex - altså mellem dyr. Hør eksempelvis hendes beskrivelse at sex blandt fladorme.

"Fladorme er hermafroditter, der når de møder hinanden fægter i timevis - med deres penisser. De kan fægte en time, og taberen bliver så hunnen. Hannen sender så sædcellerne ind ved at skære penissen ind gennem huden på hunnen. Det kaldes traumatisk insemination og er meget almindeligt hos mange dyr," fortæller hun og tilføjer i en sidebemærkning:

"Det er meget nemmere at være han".

Så der er mange ting, hun glæder sig til ved sin nye tilværelse. Alligevel bliver det noget særligt at stoppe.

"Nu ser jeg på alle fordelene, men når jeg stopper, vil der være ting, jeg ikke har tænkt på, jeg vil savne. Jobbet har jo ikke ligget inde for faste tidsrammer. Det har også været weekender og aftener. Det har fyldt hele mit liv, der kommer et hul, og det kan godt være, det bliver lidt vemodigt," siger hun.

Grundet coronasituationen bliver der ikke noget afskedsarrangement, men det kan være det kommer.

"Det kunne være hyggeligt med et fælles goddag/farvel-arrangement for Judith og jeg til sommer, men det er ikke noget, vi kan planlægge nu," siger Bjørli Lehmann.