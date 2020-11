Konservatives Martin Wolffbrandt vil oprette en whistleblowerordning for alle ansatte i Allerød Kommune, så de har et sted at henvende sig anonymt, hvis de er udsat for krænkelser eller opdager snyd.

Send til din ven. X Artiklen: Efter metoo: K foreslår at lave en whistleblowerordning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter metoo: K foreslår at lave en whistleblowerordning

Allerød - 11. november 2020 kl. 06:27 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Uønskede berøringer, nærgående chefer og sexistiske bemærkninger. Gennem de seneste måneder har flere fremtrædende mænd i dansk politik måtte vinke farvel til deres stillinger, og i hele landet har metoo-debatten raset på tværs af forskellige erhverv.

I de fleste tilfælde er der tale om sager, der rækker år tilbage, men aldrig har været fremme før. Kvinderne, der har været udsat for krænkelser, har ikke før nu turdet stå frem med deres anklager.

Det er som følge af metoo-beretningerne, at det konservative byrådsmedlem Martin Wolffbrandt på ny foreslår en whistleblowerordning for alle kommunalt ansatte i Allerød.

- Du kan jo se hele debatten på landsplan, at det er blevet et meget aktuelt emne. Det er en god idé, at man altid har en mulighed for at række fingeren op, hvis man mener, der er et eller andet. Der kan være nogle, der bliver udsat for chikane eller opdager snyd, som ikke tør sige det til deres foresatte. Man skal have et sted at gå hen, hvor du er anonym, siger han.

Også Konservative selv har været ramt af metoo-bølgen. Folketingsmedlemmet Orla Østerby fik i oktober frataget sine ordførerskaber som følge af grænseoverskridende adfærd.

Martin Wolffbrandt har efterfølgende fået tilsendt en spørgeskemaundersøgelse af partiet, hvor han selv kunne svare nej til at have oplevet krænkelser. Og han understreger, at forslaget om en whistleblowerordning i Allerød ikke sker som følge af nogen former for mistanke om sexisme eller urent trav blandt hverken lokale politikere eller kommunalt ansatte.

- Jeg kender ikke til nogle konkrete sager, og det er ikke så meget et spørgsmål om, at jeg rejser den her sag på baggrund af et konkret problem. Men der kan jo være problemer, jeg ikke kender til, siger han.

Da han første gang kom med forslaget for halvandet år siden blev den parkeret ved fremtidige budgetforhandlinger. Det har ikke kastet handling af sig, og Martin Wolffbrandt har ikke loddet stemningen blandt sine kolleger forud for, at han nu slår på tromme for det igen. Men han forventer, at efterårsstormen, der blæste for eksempel Morten Østergaard (RV) og Frank Jensen (S) omkuld, har gjort indtryk i deres respektive partier.

- Der er nogle partier, der på landsplan har været meget berørt af det. Man kunne forestille sig, de ville kigge mere interesseret på det nu, siger Martin Wolffbrandt.

Han har siden forslagets fødsel talt med borgere, der har sagt til ham, at de syntes, det var en god idé, men han har ikke hørt fra ansatte i kommunen, der efterspørger en sådan ordning.

Når der ikke tidligere har været opbakning til en whistleblowerordning, så kan en mulig forklaring være, at man mener, sagerne bør kunne klares gennem tillidsrepræsentanter, HR-afdelinger og lignende.

- Det er klart at langt det meste vil blive klaret ad de normale kanaler, men du skal have en sikkerhedsventil, hvis der kommer noget andet, siger Martin Wolffbrandt.

Han har ingen betænkeligheder ved, at en anonym ordning kan føre til anklager uden hold i.

- Jeg tror ikke, den vil blive misbrugt. Jeg tror i det hele taget ikke, der vil være voldsomt mange sager, men vi skal have den mulighed, hvis der er en, der har været udsat for chikane, eller der er snyd med de kommunale midler, siger han.