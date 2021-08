Se billedserie - Jeg er er blevet meget mere skrøbelig og sårbar, men også stærkere. Det er en mærkelig cocktail, siger Vivi Mindedal, der er mor til Olivia. De to var sammen med storesøster Felicity kommet til Allerød for at få overrakt ønsket. Foto: Anne-Mette Rasmussen

Efter et år med alvorlig sygdom: Et pusterum til Olivia

Ønskeryttere fra ungdomsskolen blev modtaget af venner, familie og ikke mindst seks-årige Olivia, der får sit ønske om at komme på rideterapi-lejr opfyldt takket være de næstekærlige ryttere.

Allerød - 09. august 2021

Det var et rørende øjeblik, da 16 unge ryttere fra Allerød Ungdomsskole fredag klokken 17 trillede ind på Øen, efter at have kørt 750 kilometer til Hvide Sande og hjem igen.

Til klapsalver, opmuntrende tilråb og viftende Dannebrogsflag cyklede de unge i mål efter otte dages cykeltur på tværs af landet. Og så snart cyklerne stod stille, var der kys og kram fra stolte forældre og søskende.

Hjemkomsten var nemlig ikke bare afslutningen på en cykeltur sammen med kammeraterne på ungdomsskolen.

Det var også kulminationen på en indsamling i samarbejde med Make a wish Danmark, der betyder, at to alvorligt syge børn får deres ønsker opfyldt.

Derfor var det ikke kun venner og familie, der stod klar til at tage imod rytterne, som kørte forbi et stort banner med ordene »I er så seje« på de sidste meter af turen.

Borgmester Karsten Längerich var også mødt op for at drysse lidt ros ud over de unge mennesker.

- Jeg synes, vi har nogle seje unge. I kunne lige så godt have brugt hele sommerferien derhjemme på at spille playstation og ikke få frisk luft. Men I vælger at bruge en uge af ferien på at hjælpe andre børn og unge. Det er imponerende, sagde han og blev afløst af Gry Hammerborg fra Make a wish Danmark, der var lige så imponeret.

- I er ganske enkelt fantastiske. Det er så fedt, at se unge mennesker sætte sig selv lidt til side og gøre noget for nogle andre stedet

Ro og fred Med til at tage imod var desuden seks-årige Olivia, som er et af de to børn, ønskerytterne har samlet ind til med deres tur.

Olivia havde sin storesøster Felicity og sin mor Vivi Mindedal med, og den lille familie har selv måttet sætte meget til side, siden Olivia sidste forår fik konstateret blodkræft.

Hver fjerde uge er Olivia på hospitalet for at få kemo, også på onsdag som ellers er den seks-årige piges første skoledag.

Og det sidste halvandet års tid har været et virvar af hospitalsindlæggelser, kemo-behandlinger, blodprøver, chok og håb.

- Det er en forfærdelig rejse at være på. I den første måned af behandlingen, prøver man at fjerne al kræften, og nu er Olivia i den del af behandlingen, man kalder vedligehold. Den slutter først til maj næste år. Det er mega barsk, fortæller Vivi Mindedal, som prøver at fokusere på, at 90 procent af de børn, som rammes af sygdommen, klarer sig igennem.

Da Vivi Mindedal og Olivia sammen med Foreningen for cancerramte børn var på besøg på Møn, hvor tidligere håndboldspiller Marianne Floormann har heste-retreatet True Lead Academy, oplevede de for første gang i hele det kaotiske forløb ro.

- Det var så unik og rolig en oplevelse ovenpå den her sygdoms-trummerum ud og ind af hospitaler. Der var ro og fred, og Olivia lå ned på hesten og krammede den. Det var så smukt, og det rørte mig dybt. Olivia var rolig og glad efter den oplevelse. Det er noget, vi husker tilbage på med glæde, og vi vil vildt gerne have mere af det, siger Vivi Mindedal.

Meget taknemmelig Takket være de 16 ønskeryttere, kan Vivi og Olivia til efteråret vende tilbage til roen sammen med hestene på Møn. Og denne gang skal de have Olivias storesøster med.

- Man kan faktisk bruge terapihestene til at bearbejde sorg og svære oplevelser. Felicity skal også rummes og heles, og turen bliver noget healing til hele vores lille familie. Et afbræk, der kan ruste os til den sidste del af behandlingen. For det er stressfyldt, siger Vivi Mindedal, der er meget taknemmelig over den indsats de 16 unge fra Allerød har ydet for hendes datter.

- Jeg synes, det er så rørende og så stort og så smukt. Det er virkelig næstekærlighed af en højere klasse. Det er også smukt at læse, hvad folk har skrevet, når de har doneret til indsamlingen. Jeg er meget rørt over den støtte og opbakning, folk viser. Det er en følelse af samhørighed, og at man passer på hinanden og vil hinanden det bedste. Det er helt fantastisk.

Endnu et ønske Det var da også en stolt ungdomsskoleleder Alex Lind-Hansen, der sammen med de unge returnerede til den varme modtagelse.

- Det er et privilegium at være med til det her og opleve, hvad de unge kan præstere. Vi har fået skabt et fantastisk fællesskab på det her hold, og det netop er noget af det, der ligger Allerød Ungdomsskole på sinde.

Ønskerytterne fra Allerød Ungdomsskole samlede også ind til 17-årige Mathias, som har ønsket sig en elektrisk ladcykel til kørestolsbrugere.

Rytterne mødtes med Mathias undervejs på deres tur til Hvide Sande.