Se billedserie Menighedsrådsformand Marianne Mikkelsen glæder sig over, at Engholmkirken med 25 år så småt får historikken med i forhold til menigheden. Foto: Kim Rasmussen.

Efter 25 år har Engholmkirken fået historikken med sig

Allerød - 15. april 2019 kl. 09:24 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 25 år siden måtte de græssende køer på Lynge Overdrev vige pladsen til fordel for en moderne kirke. Nogle år forinden havde udbygningen af Allerød for alvor taget fart, og Lynge Sogn reagerede ved at sende bud efter en såkaldt vandrekirke. Men for 25 år siden blev den nye kirke indviet, og vandrekirken blev løftet over på den anden side af vejen, hvor den i dag er spejderhus.

Efter en stor arkitektkonkurrence faldt valget på Cubo-arkitekternes bud. En moderne, hvid kirke med store gulddøre omgivet af en skovkirkegård. Indvendigt blev kirken udsmykket af kunsteren Hans Voigt Steffensen. Gradvist er der kommet mere til. Den allersidste frise blev afsløret søndag.

- Nu er vi i mål med den kunst, som blev planlagt for 25 år siden. Vi har søgt til at finansiere kunsten. Det har taget mange år, fortæller Marianne Mikkelsen, formand for Menighedsrådet.

Hun var med fra starten for 25 år siden, og blev i 2008 formand. Det tager tid at skabe en identitet for en ny kirke. Men lige så stille har tingene taget form. I dag har kirken sit eget sogn, Engholm, og er en blandt fem kirker i Allerød, som hører under Hillerød Provsti.

Hver kirke har sit særpræg, som naturligvis er præget af omgivelserne. Engholmkirken er omgivet af parcelhuse.

- Sognet er hovedsageligt befolket af travle mennesker med fuldtidsarbejde. Vi har ikke så mange ældre i menigheden, men heldigvis er mange af de ældre meget aktive. I og med at det er et parcelhuskvarter, har vi mange konfirmander, men vi er ikke i så høj grad en bryllupskirke, fortæller Marianne Mikkelsen.

Enhver kirke har sin fortælling, som bunder i tig og historie. Efter 25 år har Engholmkirken efterhånden fået sin egen historie at læne sig op af. Derfor begynder der at komme flere bryllupper og begravelser. Menigheden har fået et forhold til kirken.

- Kirken blev etableret på bar mark, og skovkirkegården så lidt bar ud med de lave træer, men i dag er træerne blevet store. Nu er vi 25 år, og begynder at have en historie. Historikken bliver bygget op over generationer, forklarer Marianne Mikkelsen.

Gennem årene har Engholmkirken kun haft kvindelige præster. Sådan er det også i dag med Lotte Høst Hansen og Karen Møldrup Rasmussen.

