Borgmester Karsten Längerich (V) er klar til at vedtage 23 effektiviseringsforslag for knap tre millioner kroner. Foto: Allan Nørregaard

Effektiviseringer for tre millioner på vej i byrådet

Allerød - 23. maj 2018 kl. 05:43 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et spørgsmål om, hvorvidt lejerskoler i udskolingen skal sløjfes, udskydes til budgetforhandlingerne i efteråret. Andre besparelser for knap tre millioner kroner skal vedtages på byrådsmødet torsdag. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ved sidste års budgetaftale i Allerød Byråd besluttede forligspartierne, at man i løbet af 2018 skulle finde effektiviseringer for 3,6 millioner kroner. De 2,9 millioner kroner er nu fundet og ventes vedtaget på byrådsmødet torsdag. De mere indgribende effektiviseringsforslag har politikerne i økonomiudvalget forslået at udskyde til dette års budgetforhandlinger i efteråret.

Selve processen med effektiviseringer blev godkendt i byrådet i januar som en del af budgetstrategien for 2018. Siden har kommunens ledere af områder og institutioner indmeldt konkrete forslag til effektiviseringer, der siden er blevet politisk behandlet i de stående udvalgt.

I alt 40 forslag med effektiviseringer for godt 3,9 millioner kroner er kommet med i effektiviseringskataloget. Heraf foreslår økonomiudvalget, at byrådet på torsdag vedtager 28 af forslagene for i alt 2,9 millioner kroner og udskyder beslutningen om de resterende 12 forslag for i alt godt en million kroner til budgetforhandlingerne.

I effektiviseringskataloget, er effektiviseringer defineret som »en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge.« Alligevel indeholder kataloget forslag om ophør af lejrskole i udskolingen, hvilket giver en besparelse på 571.000 kroner i 2018 og 1.4 millioner kroner de efterfølgende år, og ændring af lejrskole til tre dage på mellemtrinnet, hvilket giver en besparelse på 228.000 kroner i 2018 og 548.000 kroner de efterfølgende år.

- I effektiviseringsforslagene er der ingen serviceforringelser, mener forvaltningen, men derfor kan vi godt politisk mene noget andet. Der er en vurdering, hvornår det er en serviceforringelse. Politikere synes ikke om at spare på lejrskole. Forvaltningen ser på, at børnene får undervisning til en billigere pris uden lejerskole, siger borgmester Karsten Längerich (V).

Han oplyser, at besparelser på lejrskoler ikke er et forslag, han hører opbakning til nogen steder i byrådet. Alligevel er det noget, politikerne kommer til at skulle tage stilling til ved de senere budgetforhandlinger.

- De forslag, vi godt kan leve med, tager vi her og nu, det er de 28, og så har vi gjort opgaven lidt nemmer for os til efteråret, mener borgmesteren.