For tre år siden var der ca. 2000 fremmødte til Le Mans Event. Nu vil Drive In Bio i Lynge i august næste år arrangere en heldags-koncert for op imod 4000 tilskuere. Foto: Kim Rasmussen

Drive In Bio laver kæmpekoncert

Allerød - 13. december 2017 kl. 05:49 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der er tale om seks-syv af de lidt større danske bands, og håbet er, at der kommer 3.-4.000 tilskuere til koncerten, der vil vare fra kl. 12-24, og at det kan udvikle sig til at blive en årligt tilbagevendende begivenhed.

Det siger Henrik Kehlet, der er direktør for Drive In Bio i Lynge. Biografen i den tidligere grusgrav har søgt Allerød Kommune om tilladelse til at gennemføre eventen lørdag 4. august næste år, og Teknik- og Planudvalget tog på sit seneste møde en orientering om arrangementet til efterretning. I dagsordenen oplyses det, at den kommunale sagsbehandling primært omfatter minimering af gener fra støj og trafik. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det fremgår, at der efter planen fra kl. 12-17 vil være DJ-underholdning, og at der fra kl. 17-24 er live-musik på scenen. Der er tale om en bred vifte af populære danske kunstnere, hvor et hovednavn vil være Morten Breum & KESI, og der vil være tale om det hidtil største arrangement for Drive In Bio.

- Jeg forstår det sådan, at der bliver givet grønt lys, hvis vi holder os indenfor de rammer, som vi har opstillet overfor kommunen. Vi skal snart snakke sammen igen, så vi kan komme i gang. Vi kalder det for et Open Air-arrangement, og har stort set alle navne på plads. Navnene rammer målgruppen 18-35 år, men vi skal jo i gang med at få udfærdiget logo og gjort billetter klar og så videre, uddyber Henrik Kehlet.

Drive In Bio i Lynge har tidligere arrangeret større begivenheder. Det være sig i forbindelse med Fast and Furious-filmene samt en Le Mans-temadag for tre år siden , men her har der ikke været mere end ca. 2000 deltagere.

Drive In Bio har koblet professionelle firmaer på til håndtering af sikkerhed, logistik og lyd, ligesom man er i dialog med omkringboende, politi og trafikselskaber, oplyses det. Der vil højest blive lukket 4000 tilskuere ind.

Firmaet Showtech står for opbygning af scene, lys og lyd og er eksperter i få lyden til at genere naboerne mindst muligt. Omkring 20 huse vil være mest berørt af musikken, og de vil blive tilbudt kompensation i form af et aftenarrangement på Lynge Kro, fremgår det af orienteringen, der konkluderer, at der vil være »gode adgangsforhold, gode toiletforhold, masser af god mad, god musik og styr på sikkerheden.«