Mens alle andre biografer lukker ned, er det stadig muligt at køre i biografen i Drive In Bio i Lynge. Foto: Janne Mulvad

Drive In Bio i Lynge holder fortsat åbent

Mens alle andre biografer i Danmark lukker ned for at mindske spredningen af coronavirus i befolkningen, holder Drive In Bio i Lynge fortsat åbent.