Drengecamp skal give ny energi på skolebænken

7.-klasses-drenge fra Ravnsholtskolen på tur til Sverige for at opbygge fællesskaber og forebygge skoletræthed

Allerød - 19. november 2020

motivation afd. Ravnsholt har lærergruppen gennem de sidste år oplevet en faldende motivation for skolearbejdet blandt drengene i udskolingsforløbet. Det viser sig blandt andet i et lavere karakterniveau end pigernes. Den udvikling vil man nu forsøge at vende med et projekt, der skal hjælpe de nuværende 7. klasses-drenge med at øge motivationen for skolearbejdet.

Som en central del af projektet var 15 drenge derfor på kick-off-camp i uge 37 i Sverige, hvor de skulle arbejde med deres personlige lederskab og fik redskaber til at lære at ændre mindset og håndtere udfordringer i hverdagen på en ny måde, skriver Allerød Ungdomsskole i en pressemeddelelse.

Skulle ansøge om plads

"Drengeprojektet kører i hele skoleåret og er blevet søsat i samarbejde med Allerød Ungdomsskole," fortæller daglig leder på Ravnsholt Wibe Simonsen i pressemeddelelsen.

"De 15 drenge har selv skullet søge om at komme med i projektet ved at udfylde en begrundet ansøgning, hvor de bl.a. skrev, at de gerne ville lære at holde koncentrationen og forstyrre mindre i timerne, få lavet lektierne og i det hele taget finde lysten til at gå i skole".

Campen foregik i en svensk træhytte midt i skoven cirka fem kilometer fra Knäred. Og det var på mange måder det optimale sted for drengene.

"Det var fedt, at der lå en sø lige ved hytten og så kunne man larme alt det man ville, fordi vi var langt væk fra alt og alle," fortæller Tobias, Valdemar og Rasmus i pressemeddelelsen.

"Campen var en kombination af teori og praktiske øvelser uden- og indendørs - alt sammen med et klart formål om at give drengene nye indsigter og få øjnene op for deres styrker og tro på egne evner", fortæller Ulla Holtze fra Allerød Ungdomsskole.

Natur, bål og fælles opvask

Hun stod i spidsen for campen sammen med de to kontaktlærere fra 7. klasserne Ulrik Nørvang Lützen og Stina Jørgensen.

"Når vi taler motivation for skolearbejdet, spiller relationerne en vigtig rolle - både til lærerne, men også til de andre klassekammerater. Og her kan fem dage i Sverige med natur, bål, sauna og fælles opvask gøre en markant forskel," fortæller Ulla Holtze.

Og drengene er enige i, at fællesskabet på campen var en stor styrke - både der og tilbage på skolebænken.

"Jeg føler mig mere tryg i klassen nu, hvor jeg kender de andre drenge bedre. Jeg er blevet mere glad for at gå i skole og er blevet mere opmærksom på at bede om hjælp, måske fordi jeg kender lærerne bedre efter campen, men også fordi jeg så hurtigere kan komme i gang med en opgave", siger William.

Inden hjemrejsen fra Sverige blev drengene bedt om at udarbejde en personlig målsætning for deres egen personlige og faglige udvikling i resten af skoleåret.

Skal give sig selv score

Ud fra den målsætning følges drengene nu af deres kontaktlærere via elevsamtaler, selvevaluering og et kompetencekompas, hvor drengene skal være med til at score deres egen indsats igennem hele skoleåret.

"Det er for tidligt at udtale sig om projektet som helhed. Men campen var i sig selv en succes," siger Ulrik Nørvang Lützen i pressemeddelelsen fra ungdomsskolen.jesl