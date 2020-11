Dreamteam skal hjælpe med svære opgaver

- Og det er dette »andet«, vi prøver at afsøge med det her udvalg, for noget skal der ske. For økonomiens skyld, fordi den her udvikling suger penge ud af alle andre områder. Og for borgernes skyld, fordi vi er i tvivl, om det her virkelig er den rigtige måde at fortsætte på. Eller kan vi gøre det på andre måder, så vi får mere nærvær, og flere borgere for eksempel kan blive i deres nærområde? Om vi kan, ved vi ikke, men det skal vi have undersøgt. Jeg håber virkelig, at vi med det her udvalgs arbejde får en viden, som vi kan bruge fremover.