Dramatiske billeder: Væltet træ spærrede Kongevejen

Allerød - 12. marts 2020 kl. 17:27 Af Anne-Mette Rasmussen

Stormen Laura var først på eftermiddagen skyld i, at et stort træ væltede ud over Kongevejen i Allerød. Det skete kort efter Stumpedyssevej, når man kommer fra Hillerød.

Lykkeligvis var der ingen biler på vejen, da træet slog ned, så ingen kom til skade på grund af det væltede træ.

Men træet spærrede det meste af vejen, så det var til at begynde med kun muligt for trafikken at passere via cykelstien og rabatten i den ene side af vejen.

Da mandskab fra Allerød Kommune kort efter klokken 14 ankom for at fjerne det store træ fra vejen, blev Kongevejen for en kort periode helt spærret for trafik.