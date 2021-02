Se billedserie Dorte Kierulff mistede sidste år sin far Hugo Schrøder, som var dement. I den sidste tid gik det rigtig hurtigt ned ad bakke, fordi familien ikke kunne besøge ham på plejehjemmet. Foto: Allan Nørregaard

Dortes far døde tre uger efter hun måtte besøge ham igen

For Dorte Kierulffs far fik det fatale konsekvenser, at der blev lukket helt ned for besøg på plejecentre.

Allerød - 16. februar 2021 kl. 06:14 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

I foråret skrev vi om Hugo Schrøder og hans familie, der var frustrerede over, at de ikke længere kunne besøge ham på Plejecenter Engholm, som de plejede at gøre i flere timer hver dag. De var glade, da der sidst i april blev åbnet for, at deres mand og far igen kunne få besøg. Men Hugo Schrøder var ikke længere den samme. Han var svækket af flere fald, mærket af fraværet af de daglige besøg med samtaler og gåture, og han var fysisk en skygge af sig selv på grund af manglende aktivitet og hjælp til at spise.

