Dorte må ikke besøge sin far: - Han er ved at gå i stykker

Før coronaen besøgte Dorte Kierulff sin far, Hugo Schrøder, hver dag på Plejecenter Engholm, hvor han har boet siden juni sidste år. Hun kom om aftenen, hvor de talte sammen om løst og fast og nogle gange så fjernsyn. Hendes mor kom også hver dag for at gå tur sammen med ham og tale med ham.

Udover den kærlighed og omsorg, der helt naturligt lå i besøgene, var de med til at holde Hugo Schrøder i gang. Han er dement, og hans sprog er påvirket af sygdommen, men de daglige samtaler med datteren holdt det ved lige. Og de daglige gåture sammen med hustruen holdt fysikken i gang.

- Vi kom hver dag, fordi der ikke er tid til det, man kalder omsorg sådan et sted. Der er ikke tid til at tale med beboerne eller at aktivere dem. Det har de slet ikke ressourcer til. Det er ikke en kritik af personalet, for de kan ikke gøre andet, end det de gør. De har bare ikke tiden til det, siger Dorte Kierulff.

Men siden den 18. marts har der været besøgsforbud på plejehjemmet på grund af corona. Tidligere på måneden blev reglerne skærpet, så man heller ikke må opholde sig på plejecentrenes udendørs arealer. Så det er ikke engang længere muligt at besøge ham over hækken eller gennem vinduet. Og det har påvirket den 88-årige tidligere erhvervsleder meget negativt.

- Vi ringer derned to gange om dagen, og vi kan fornemme, at hans sprog er blevet meget dårligere. Det er er hans fysik også. Han er blevet usikker på benene og har fået sværere ved at gå. Han er blevet mere forvirret og mere ked af det, og så har han tabt sig. Så meget at han har tabt sin vielsesring af fingeren, og nu er ringen væk. Han har været gift med min mor i 62 år, og det er bare et symbol på en meget sørgelig ting, fortæller Dorte Kierulff.

- Min far var i god form, da han kom på plejehjem i juni sidste år. Vi har ikke kunnet komme i godt en måned, og nu er han blevet bevilget en rollator. Så det går meget hurtigt. Selvfølgelig ved vi, at det går ned ad bakke stille og roligt med demens. Men derfor er det også så vigtigt, at man vedligeholder det, man kan. For når man ikke aktiverer de demente, går det rigtig hurtigt ned ad bakke.

Inden coronaen ramte landet, kom der hver tirsdag nogle frivillige i et par timer og gik en tur, cyklede eller sang med beboerne. Og om torsdagen kom der en medarbejder i tre timer, som blev fordelt på samtaler med de enkelte. Det er det, der bliver kaldt klippekort-ordningen. Men nu er der slet ingen aktiviteter for de demente.

- Der er ingen sproglig eller fysisk stimuli. Det er der ikke, siger hun.

Dorte Kierulff så sin far den 29. marts, da hun og hendes mor fik lov til at stå og tale med ham henover hækken, fordi det var hans 88 års fødselsdag. Den 10. april fik de igen lov til at komme på besøg ved hækken.

- Vi stod og talte med min far. Men kun fem-ti minutter, så blev min far træt og måtte gå ind at sætte sig i sin bolig. Vi kunne se, at han virkelig havde tabt sig meget, og hans sprog var blevet meget dårligt. Dagen efter ringede plejehjemmets leder og sagde, at nu var der kommet nye regler, som betød, at man overhovedet ikke måtte være på nogen af plejehjemmenes matrikler. Jeg sagde til ham, at der, hvor vi står, går folk tur med deres hunde, og børn spiller fodbold og leger. Må vi ikke stå der? Men det må vi altså ikke, siger Dorte Kierulff, der slet ikke forstår de regler.

- Der er noget helt forkert i det. Der er ansatte, som har børn, der er begyndt i skole. De kan komme med smitten, hvornår det skal være, men vi må ikke stå og tale med min far henover en hæk. Det er forfærdeligt for min mor. Hun er så ked af det, siger hun.

Dorte Kierulff er bange for, at det korte besøg den 10. april vil vise sig at være sidste gang, hun har set sin far nogenlunde frisk.

- Vi fik en iPad over til ham i sidste uge, og da vi talte med ham forleden, var han så glad for at se os. Den ansatte, der hjalp ham, blev helt rørt. Men til sidst kunne min far ikke tale mere. Det var første gang siden 10. april, han kunne se os, og det blev bare for meget for ham. Han er rigtig ked af det. Indenfor et år er tre ud af 10 døde på hans gang. Og jeg er bange for, det bliver min fars tur snart. Han er ved at gå i stykker, siger hun.

Hugo Schrøder har blandt andet været administrerende direktør for Skandinavisk Tobakskompagni, ligesom han har været bestyrelsesformand i store virksomheder som Danisco, SAS Danmark og Dong.