Dømt for at klappe sin lejer bagi

En 70-årig mand fra Allerød er blevet idømt betinget fængsel for to tilfælde af blufærdighedskrænkelse imod en kvindelig lejer.

Allerød - 19. maj 2021

To episoder mellem en mandlig udlejer og en kvindelig lejer blev i sidste måned behandlet ved Retten i Hillerød, efter kvinden havde anmeldt manden for blufærdighedskrænkelse, og politiet besluttede at rejse tiltale i sagen.

Episoderne fandt sted tilbage i sommeren 2019 på den 70-åriges ejendom, hvor kvinden havde boet til leje siden 2013. Det fremgår af dombogen.

I forbindelse med den første beskrev kvinden i retten, at manden havde presset en finger imod et modermærke på hendes barm og sagt »hvad er det, du har der?«. Hun havde en kjole med V-hals på, og han rørte hende på den bare hud. Hun forklarede, at der forud havde været flere episoder, og at manden også kom op på terrassen og kom med kommentarer, når hun solede sig.

Den 70-årige udlejer sagde derimod i retten, at han slet ikke kunne genkende episoden. Han forklarede, at der aldrig havde været problemer imellem de to, før kvinden fik en kæreste, der flyttede ind og overtog meget af ejendommen. Indtil da havde de altid haft et fint forhold.

Et højt klask I forbindelse med den anden episode beskrev kvinden, at hun en sommerdag stod udenfor sammen med sin 14-årige søn og vaskede cykler. Hun var iført cykelshorts, da udlejeren kom forbi og klappede hende bagi med et højt klask, lige foran hendes søn.

»Det var ikke et uheld«, sagde kvinden i retten.

Hun forklarede også, at udlejeren nogle gange havde sagt til hende, at hun så fræk ud, og at han kiggede ind ad vinduerne til hendes lejlighed.

Beskrivelsen af den konkrete hændelse kunne den tiltalte ikke genkende. Han fortalte, at han kom gående forbi med noget værktøj i hånden og kommenterede, at hun havde cykelshorts på. Da han gik forbi, ramte han hende på siden af ballen med bagsiden af sin hånd. Der var ikke tale om et klask.

Han forklarede desuden, at han ikke havde til hensigt at krænke hende og sagde i retten, at hun havde reageret meget voldsomt.

Kvindens kæreste, der var til stede ved den første episode, afgav også forklaring i retten. Han havde den samme oplevelse af episoden som sin kæreste.

Retten fandt det i begge tilfælde tilstrækkeligt godtgjort, at episoderne havde fundet sted, som kvinden beskrev det. Og den 70-årige blev idømt 10 dages betinget fængsel. Han skal betale sagens omkostninger.