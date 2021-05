En 23-årig mand skal i dag for retten tiltalt for at være skyld i en fatal ulykke på Hillerødmotorvejens forlængelse sidste sommer. Ved ulykken blev 57-årige Lisbeth Lykke Harsvik dræbt og hendes mand svært kvæstet. Foto: Thomas Olsen

Dødsulykke: Bilist ville skifte sang på mobilen

57-årige Lisbeth Lykke Harsvik fra Furesø mistede sidste sommer livet i et færdselsuheld, og hendes mand fik svære kvæstelser. Torsdag formiddag skal sagen imod den 23-årige, der sad bag rattet i bilen, som påkørte dem, afgøres i retten.

Allerød - 20. maj 2021

Det var ifølge anklageskriftet uopmærksomhed, der resulterede i, at en 23-årig mand lørdag den 25. juli omkring midnat sidste år kørte op bag i en anden bil på Hillerødmotorvejens forlængelse ved Kollerødvej i Allerød. Påkørslen skete med mellem 86 og 111 kilometer i timen og var så voldsom, at føreren af den forankørende bil mistede herredømmet over bilen og kørte direkte ind i et træ.

Bag rattet i den bil sad 57-årige Lisbeth Lykke Harsvik, der var formand for Socialdemokratiet i Furesø. Hun mistede livet i ulykken, og hendes mand, som sad på passagersædet, fik svære kvæstelser. Blandt andet et ustabilt brud på en lændehvirvel, brud på brystbenet, læsion af tyktarmen og læsion af milten.

Ifølge anklageskriftet skete den fatale ulykke, fordi den 23-årige bilist ville skifte sang på sin mobiltelefon, der sad i en holder til højre for rattet. Det skriver Ekstra Bladet.

Han overså den forankørende bil, da han gav sig til at rode med mobiltelefonen for at sætte ny musik på, og kørte altså op bag i den, så den blev kastet af vejen.

Kun en bøde Den 23-årige, der torsdag skal for Retten i Hillerød er tiltalt for uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse samt for at have overtrådt færdselsloven.

Ifølge Ekstra Bladet nægter han sig skyldig i tiltalen, men af retslisten fremgår det, at sagen afvikles som en tilståelsessag.

Politiet fandt 1,14 gram hash hos den mandlige bilist, og han blev umiddelbart efter ulykken sigtet for både uagtsomt manddrab og spirituskørsel, da der var mistanke om, at han havde været for fuld til at køre bil. Den 23-åriges første udåndingsprøve viste nemlig en promille højere end det tilladte, men da der blev lavet endnu en udåndingsprøve, var promillen ikke for høj.

Derfor blev der foretaget en retskemisk analyse af den blodprøve, der også blev taget på den 23-årige. Analysen viste, at promillen ikke var over det tilladte.

Så selvom ulykken fik fatale konsekvenser, har anklagemyndigheden kun nedlagt påstand om, at bilisten straffes med en bøde samt en betinget frakendelse af kørekortet. Det sker fordi, der altså ikke er beviser for spirituskørsel samt heller ikke vanvidskørsel.